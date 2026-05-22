Губерниев: в Суперфинале FONBET Кубка России у «Спартака» шансы предпочтительнее

22 мая 2026, 16:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем Суперфинале FONBET Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Об этом пишет Metaratings.ru.





Он заявил, что не может выделить явных фаворитов, но считает, что у «Спартака» больше шансов, так как они играют на своём поле. По его мнению, матч будет напряжённым и равным, и победит тот, кто окажется сильнее.



Спортивный комментатор подчеркнул, что обе команды будут мотивированы и настроены на победу. Ключевым фактором успеха станет способность сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения в ключевые моменты игры, пояснил он.





«Будет ли «Краснодар» более мотивированным из-за проигрыша в РПЛ? Я буду более мотивированным, потому что мне работать на этой игре! Мотивация будет у обеих команд, причём огромная, потому что и там, и там в целом хорошие футболисты», — добавил Губерниев.