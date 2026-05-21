Ташуев: не дам перевеса в пользу «Спартака» или «Краснодара», шансы равны

21 мая 2026, 15:32

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о результатах «Краснодара» в сезоне-2025/26 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), а также оценил шансы команды на победу в FONBET Кубке России. Об этом пишет Metaratings.ru.





По его мнению, «Краснодар» не является фаворитом в борьбе за Кубок России. Ташуев считает, что «Спартак» обладает сильным составом, который способен выиграть финал. Он также отметил, что хотя «Краснодар» занял более высокое место в РПЛ по сравнению со «Спартаком», это не имеет значения для предстоящего турнира.





«Шансы на успех в этой паре равны. Не дам перевеса в один процент в пользу «Спартака» или «Краснодара». В этой игре нет фаворита. Обе команды выдали добротный сезон в РПЛ», — добавил Ташуев.