Названо условие, при котором «Спартак» сможет бороться за чемпионство

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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов заявил, что «красно-белые» смогут бороться за чемпионство, если поймают кураж и уверенность в себе. По его мнению, тренерам команды важно во время зимней паузы подготовить команду к играм в той форме, которая была у них на матче с «Краснодаром».
«Конечно, зимняя пауза вносит коррективы. Тут задача тренерского штаба подвести команду к матчам в той форме, которая была с «Краснодаром». Но все реально. Если красно-белые поймают кураж и уверенность, то вполне реально побороться за чемпионство», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.Булатов считает, что залогом разгромного успеха «Спартака» в матче с «Краснодаром» стало то, что ни один футболист не выпал из игры. В таких встречах, по его словам, любая ошибка легко может обернуться полным провалом, а их у «красно-белых» не было.
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