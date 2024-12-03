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Названо условие, при котором «Спартак» сможет бороться за чемпионство

Булатов: «Спартак» сможет бороться за чемпионство, если поймает кураж
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов заявил, что «красно-белые» смогут бороться за чемпионство, если поймают кураж и уверенность в себе. По его мнению, тренерам команды важно во время зимней паузы подготовить команду к играм в той форме, которая была у них на матче с «Краснодаром».


«Конечно, зимняя пауза вносит коррективы. Тут задача тренерского штаба подвести команду к матчам в той форме, которая была с «Краснодаром». Но все реально. Если красно-белые поймают кураж и уверенность, то вполне реально побороться за чемпионство», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
Булатов считает, что залогом разгромного успеха «Спартака» в матче с «Краснодаром» стало то, что ни один футболист не выпал из игры. В таких встречах, по его словам, любая ошибка легко может обернуться полным провалом, а их у «красно-белых» не было.

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#краснодар
#футболист
#спорт
Раскрыта сумма, которую получил «Спартак» при обмене хоккеиста Принса
«Спартак» заработал 5 млн рублей при обмене хоккеиста Принса в «Адмирал»
03 декабря 2024, 22:19

Фото: iStock/vchal

Стала известна сумма, которую заработал ХК «Спартак» при обмене нападающего Шэйна Принса. Как сообщает Metaratings.ru, клуб получил 5 миллионов рублей за переход американского и белорусского нападающего в «Адмирал».
Как отмечается, в сезоне-2024/25 Принс отыграл 13 матчей на регулярном чемпионата FONBET КХЛ и набрал 7 очков при показателе полезности « 3». Всего за команду «Спартака» американец сыграл в КХЛ 126 матчей с 73 очками.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Сибирь» заработал 15 миллионов рублей на продаже прав на 25-летнего нападающего Никиту Шашкова в ХК «Автомобилист». Двусторонний контракт заключили с 2 декабря по 31 мая 2025 года.

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#кхл
#клуб
#контракт
#сибирь
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Стало известно, когда российский боец Пуляев дебютирует в UFC
Шлеменко: дебют Андрея Пуляева в UFC должен состояться в начале 2025 года
03 декабря 2024, 22:11

Фото: iStock/Artur Didyk

Дебют российского бойца Андрея Пуляева, представляющего школу «Шторм», в UFC должен состояться в начале 2025 года. Об этом сообщил бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко. По его словам, сейчас российскому бойцу оформляют визу как участнику промоушена, после чего сразу начнут им заниматься.
«Скорее всего, дебют Андрея состоится в начале 2025 года. По сопернику пока сложно сказать, сейчас в UFC занимаются оформлением рабочей визы. Раньше у Андрея была виза на несколько месяцев, и она позволила ему выступить в Претендентской серии Даны Уайта. Теперь ему оформляют визу уже как бойцу промоушена. UFC – профессиональная организация, и думаю, как они сделают Андрею визу, так и сразу начнут его прокачивать», — рассказал он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Стоит напомнить, 27-летний Андрей Пуляев добился контракта с UFC благодаря бою с Лиамом Андерсоном, которым оказался впечатлен руководитель спортивной организации Дана Уайт.

Ранее Шлеменко заявил, что либералы хотят запретить единоборства, чтобы люди были слабаками и ими было проще управлять. Таким образом он прокомментировал тенденцию, когда о бойцах ММА чаще всего пишут негативные новости, не освещая позитивных событий, связанных с ними.

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#медали
#визы
#интервью
#люди
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Бывший чемпион Bellator набросился на либералов
Шлеменко: либералы хотят запретить единоборства, чтобы люди стали слабее
03 декабря 2024, 21:55

Фото: iStock/maria zheleznova

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко заявил, что либералы хотят запретить единоборства, чтобы люди были слабаками и ими было проще управлять. Так он прокомментировал тенденцию, при которой бойцов MMA в новостях пытаются преподнести с негативной стороны, освещая лишь происшествия с их участием. По его мнению, теми, кто занимается единоборствами, сложно управлять.
«Есть такое. Я плохо отношусь к этой ситуации, эти ярлыки ни к чему хорошему не приводят. Я считаю, это либералы работают. Им не выгодно, чтобы население было сильное, чтобы население могло за себя постоять, им нужны слабаки. А чтобы были слабаки, нужно запретить единоборства. Зачем они нужны? А то ты подойдешь потом, как надзиратель, захочешь человека наказать, а он даст тебе отпор», — поделился он в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Шлеменко добавил, что единоборства делают человека сильнее как телом, так и духом, дают дисциплину. Именно это, по его словам, является самым важным, так как таким человеком становится сложно манипулировать.

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#медали
#население
#спорт
#борьба
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Защитнику «Спартака» Бабичу посоветовали заняться борьбой, а не футболом
Пономарев: пусть Бабич занимается борьбой, а не футболом
03 декабря 2024, 21:46

Фото: iStock/Dziurek

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев осудил игру защитника «Спартака» Срджана Бабича, посоветовав ему заниматься борьбой, а не футболом. По его словам, в игре сербского спортсмена «нет ни капли элегантности».
«Я не понимаю, почему все молчат на эту тему. Бабич постоянно нарушает правила и провоцирует соперников. Недавно он грязно играл против Кордобы, например. Он постоянно хватал Джона сзади руками за туловище и пытался повалить на газон. Выходит, что Бабич — борец? Пусть занимается борьбой тогда, а не футболом. Нет элегантности в игре Бабича, нет ни капли», — возмутился он в беседе с «РБ Спорт».
Пономарев предложил чаще давать Бабичу желтые карточки и выгонять с поля, чтобы бороться с его жесткой игрой. По мнению экс-игрока, серб постоянно нарушает правила даже там, где этого можно избежать.

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#медали
#матч
#правила
#краснодар
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Сенников: матч «Краснодар» и «Локомотив» будет встречей двух кризисных команд
03 декабря 2024, 21:30

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший защитник ФК «Локомотив» Дмитрий Сенников заявил, что матч его бывшей команды с «Краснодаром» будет встречей двух кризисных команд. По его словам, оба клуба «потеряли игру».
«Встречаются две кризисные команды в плане того, что они потеряли игру. Понятно, что «Локомотиву» не хочется проигрывать. В этом случае дадут «Краснодару» фору в еще несколько очков. Я уверен, что «Зенит» выиграет. Тогда уже «Локомотиву» будет тяжело соревноваться. Будет непростая игра», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».
По мнению Сенникова, исход игры непредсказуем, так как команда «Краснодара» будет злой, но и «Локомотив» может неожиданно одержать верх, как было в ничье с «Зенитом», когда никто не верил в «железнодорожников».

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#спорт
#медали
#игра
#игры
#футбол
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Подмосковные кикбоксеры завоевали 13 медалей чемпионата России
03 декабря 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по кикбоксингу, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В дисциплине «лоу-кик» золотые медали выиграли представители Московской области Юлия Куценко и Борис Шикунов. На вторую ступень пьедестала почёта подняли подмосковные кикбоксеры Анна Черняева, Кирилл Феоктистов, Анталя Элехайзер и Александр Росихин. А бронзовую медаль выиграла Алёна Капичникова», — говорится в сообщении.
В дисциплине «К1» подмосковные спортсмены завоевали две медали: Ростислав Варнавский — золотую, а Карина Паюк — бронзовую. Кроме того, в дисциплине «поинтфайтинг» Иван Овсиенко завоевал золото, а Никита Морозов — серебро. А в дисциплине «лайт-контакт» представители Московской области Полина Барабаш и Юрий Спирин выиграли по бронзовой медали.

Всего в соревнованиях приняли участие 547 спортсменов из 54 регионов России.

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#минспорта мо
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#медали
#чемпионат россии
#московская область
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Дзюдоисты из Подмосковья завоевали три медали Кубка России
03 декабря 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области Алан Хубецов, Дарья Захарова и Алана Алборова на Кубке России по дзюдо среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Представляющий Подмосковье чемпион Европы Алан Хубецов стал лучшим в весовой категории до 90 килограммов. В финальной схватке он боролся с призёром чемпионата России Сергеем Скоробогатовым и победил его», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль Подмосковью принесла победительница первенства России среди юниорок Дарья Захарова, выступавшая в весовой категории до 52 килограммов. А бронза досталась Алане Алборовой в соревнованиях в весовой категории более 78 килограммов.

Кубок России по дзюдо проводился в Тюмени с 29 ноября по 1 декабря, участие в нём приняли свыше 400 спортсменов из 48 российских регионов.

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Турнир по универсальному бою в Мытищах собрал более юных 200 спортсменов
03 декабря 2024, 10:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

В Мытищах состоялось очередное ежегодное открытое первенство округа по универсальному бою для участников в возрасте от шести до 13 лет, попробовать свои силы собрались свыше 200 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В соревнованиях, в которых традиционно участвуют самые юные единоборцы, используется упрощённая полоса препятствий, нет сложный барьеров и преград, а стрельбу из пневматического пистолета и метание ножа здесь заменяет метание теннисного мяча. Последним этапом является борцовский поединок, а победитель определяется по сумме результатов всех этапов», — говорится в сообщении.
Местом проведения первенства стал мытищинский Центр единоборств. Отмечается, что участники приехали не только из разных округов Подмосковья и Москвы, но и из Калужской и Смоленской областей.

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#мытищи
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#спорт
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Воспитанник подмосковной спортшколы стал чемпионом России по карате
03 декабря 2024, 09:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Никита Панферов, представляющий спортклуб «Монолит» школы олимпийского резерва «Металлист» в подмосковном Королёве, завоевал золотую медаль на чемпионате России по карате киокусинкай, сообщает пресс-служба администрации городского округа Королёв.
«В составе сборной Московской области на турнире выступили три воспитанника спортивного клуба «Монолит» — Никита Панферов, Владислав Фролов и Наталья Мусиенко. По итогам соревнований Никита стал чемпионом России, завоевав золотую медаль», — говорится в сообщении.
Отмечается, что хорошие результаты показали и два других представителя Королёва: Владислав Фролов принёс в копилку подмосковной команды серебряную медаль, а Наталья Мусиенко заняла четвёртое место.

Соревнования проводились в Екатеринбурге с 29 ноября по 1 декабря. По итогам турнира в общекомандном зачёте Подмосковье вышло на второе место.

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#королёв
#каратэ
#спорт
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