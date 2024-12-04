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«Сочи» планирует выкупить у «Спартака» футболиста Мелешина за 20 млн

Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

ФК «Сочи» планирует выкупить у московского «Спартака» нападающего Павла Мелешина. Сумма компенсации превышает 20 миллионов рублей.
Как сообщает Metaratings.ru, сочинский клуб рассчитывает воспользоваться опцией о выкупе, которая была прописана в арендном соглашении. «Спартак», в свою очередь, сохранит за собой право на обратный выкуп, правда за заметно большую сумму.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Спартак» при обмене нападающего Шэйна Принса в «Адмирал» заработал 5 миллионов рублей. . Как сообщает Metaratings.ru, клуб получил 5 миллионов рублей за переход американского и белорусского нападающего



Незадолго до этого стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» заработал 15 миллионов рублей на продаже прав на 25-летнего нападающего Никиту Шашкова в ХК «Автомобилист».

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#спартак
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#сибирь
В России оценили перспективы допуска к Олимпийским играм 2026 года
Васильев: Россия может остаться без Олимпийских игр 2026 года
04 декабря 2024, 21:32

Фото: iStock/AiMuse

Если Международный олимпийский комитет (МОК) не вернет допуск российским спортсменам по зимним видам спорта, то страна может остаться без Олимпийских игр 2026 года. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, не стоит верить существующий состав МОК хочет сделать что-то положительное для России, так как он вошел в историю, как «шайка, которая разрушила международное олимпийское движение».
«Если МОК действительно хочет сделать что-то позитивное, нужно вернуть сейчас российских спортсменов по зимним видам. До зимней Олимпиады 2026 года осталось совсем немного, нашим спортсменам нужно зарабатывать олимпийские лицензии, начинаются отборочные турниры. Но этого не происходит, МОК не совершает никаких реальных поступков. Так Россия может остаться и без Олимпийских игр 2026 года», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
В то же время олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, рассказывая «Газете.Ru» о съемках сериала о летних ОИ-1980, признала, что раньше спортсменки исполняли «сумасшедшие» приемы на бревне в сравнении с современной гимнастикой.
«Сейчас мы делаем упор на акробатику, а они акцентировали внимание на опасных элементах. Не представляю, как их учили!» — восхитилась чемпионка.
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#россия
#лицензии
#мок
#олимпиада
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Олимпийская чемпионка Мельникова раскрыла, почему отказалась завершать карьеру
Гимнастка Мельникова заявила, что фанаты помогают ей продолжать карьеру в спорте
04 декабря 2024, 21:14

Фото: iStock/sportpoint

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова раскрыла, почему отказалась завершать свою карьеру. По словам спортсменки, ее дисциплина приносит ей удовольствие, а фанаты оказывают поддержку.
Мельникова также поделилась, как изменилось ее отношение к гимнастике после победы на ОИ-2020. Девушка отметила, что смогла расслабиться и не думать о достижениях и золотой медали, ​когда раньше все ее ​мысли были лишь об этом.
«После Токио я стала больше наслаждаться гимнастикой, отвязалась от самой себя, стала свободнее относиться к неудачам и к каким-то не очень приятным моментам в спорте», — рассказала она в интервью для «Газеты.Ru».
В то же время появилась информация, что российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования. Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в беседе с Metaratings.ru, комментируя новость о возможном допуске российских тяжеловесов, заявила, что это можно считать новогодними подарками.
«Шаги этих федераций в сторону России обнадеживают. <…> Думаю, все потихоньку идет к тому, что и в зимних видах допустят нас, в том числе и на Олимпийские игры 2026 года. <…> Без наших атлетов не хватает конкуренции в мире, поэтому падают телевизионные рейтинги соревнований, у рекламодателей снижается интерес», — предположила парламентарий.
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#турнир
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Шлеменко оценил бой боксера Тайсона и блогера Пола
Шлеменко: Тайсон не был готов к бою с Полом
04 декабря 2024, 21:01

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко, оценивая бой легендарного боксера Майка Тайсона и блогера Джейка Пола, заявил, что первый не был готов к поединку. По его словам, Тайсон не рассчитывал, что ему придется в 58 лет бегать по рингу за молодым парнем.
«Честно, меня разочаровал Пол. Я ждал от него большего. С самого первого раунда Пол полностью пытался избегать Тайсона и бегал от одного каната к другому, чтобы Майк устал. И Тайсон действительно устал, ну, а что мы могли от него ждать? <…> В любом случае, Майком Тайсоном я не был разочарован, я был его поклонником в детстве и сейчас им остаюсь, если мы говорим о его спортивных достижениях», — пояснил Шлеменко в беседе с MMA.Metaratings.ru.
В то же время боец тяжелого дивизиона ACA Адам Богатырев в разговоре с RT поделился своими ожиданиями от грядущего реванша Александра Волкова с Сирилом Ганом, который запланирован на 7 декабря. По его мнению, россиянин во время его первого боя с Ганом не был самим собой, а сейчас имеет все шансы, ведь каждый поединок делал его сильнее и собраннее.
«Это тот парень, который прекрасно делает работу над ошибками и всегда обучается. Однозначно буду поддерживать Волкова. Считаю, если он будет действовать верно, то разберёт Гана, у него всё для этого есть», — подчеркнул Богатырев.
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#турнир
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#борьба
#спорт
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Хизриев рассказал о советах Хабиба Нурмагомедова на спаррингах
Боец ММА Хизриев: Хабиб разрешал спарринговать только в боксерских перчатках
04 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/FOTOKITA

Боец ММА Тимур Хизриев рассказал о советах Хабиба Нурмагомедова, которые тот давал ему для спаррингов. К примеру, по его словам, российский чемпион не разрешал ему драться в перчатках для ММА, давая только боксерские.
«Когда я был на сборе в Дубае, Хабиб не пускал на спарринги в маленьких перчатках. Говорил, что нужно работать и бороться в боксерских, чтобы было тяжелее. Он говорил, что, когда перейду на ММАшные, будет легче», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».
Хизриев отметил, что пытался уговорить Нурмагомедова разрешить ему драться в кентусах, но тот был непреклонен. Два спарринга против него выходили бойцы в боксерских перчатках, а на третий, для большей сложности, выходил боец в перчатках для ММА.
«Когда прилетел домой на заключительные спарринги и делал их в перчатках ММА, было намного легче. Хабиб сказал: «Я же говорил». Он видит тонкие моменты и дает сильные подсказки, когда секундирует», — рассказал боец.
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#спорт
#турнир
#бокс
#борьба
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Подмосковные борцы завоевали три медали международного турнира
04 декабря 2024, 17:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на международных соревнованиях по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль завоевал представитель Подмосковья Алибек Амиров, выступавший в весовой категории до 55 килограммов. В финальной схватке он одержал победу над спортсменом из Киргизии Нурболотом Бердикуловым», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль получил подмосковный борец Данил Григорьев в категории «до 72 килограммов». В финале он уступил Илье Валевскому из Беларуси. А бронзовую награду в копилку подмосковной команды положил Билал Берсанукаев в категории «до 67 килограммов».

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#минспорта мо
#греко-римская борьба
#соревнования
#турнир
#медали
#московская область
#подмосковье
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Чемпион мира Александр Поветкин посетит боксёрский турнир в Кашире
04 декабря 2024, 17:21

Александр Поветкин (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Турнир, посвященный 15-летию Федерации бокса и кикбоксинга Каширы, состоится 7 декабря в доме культуры имени Ленина, в числе звёздных гостей турнир посетит чемпион мира и Европы по боксу, победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, вице-губернатор Вологодской области Александр Поветкин, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«На турнире состоятся бои профессиональных боксёров из России и Беларуси, также запланировано выступление артистов и автограф-сессия. Турнир будет проводиться в поддержку участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гостями турнира также станут шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец ММА Вячеслав Василевский, шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец ММА Вячеслав Василевский, многократный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой и другие.

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#бокс
#турнир
#кашира
#спорт
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Юные шахматисты из Каширы стали призерами чемпионата области по блицу
04 декабря 2024, 15:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Команда секции «Шахматы» спортивной школы «Кашира» заняла второе место на детском первенстве Московской области по блицу в категории до 15 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В состав каширской команды вошли: София Романова, Рамин Сидик, Мария Конотоп, Илья Кренев, Даниил Щенников, Антон Геращенко, Илья Цыганков и Владислав Скоромников. Церемонию награждения провели заместитель исполнительного директора Федерации шахмат Московской области Шамиль Мансуров и судья турнира Гулям Иномов», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Детское первенство проходило в рамках общеобластного чемпионата по шахматному блицу. Участие во взрослом чемпионате приняли 13 команд. Отмечается также, что детское первенство было разделено на пять категорий: для участников до девяти лет, до одиннадцати лет, до 13 лет, до 15 лет и до 17 лет.

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#кашира
#спорт
#шахматы
#медаль
#турнир
#подростки
#дети
#чемпионат
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Горнолыжник Ефимов из Подмосковья завоевал золото на этапе Кубка России
04 декабря 2024, 14:34

Семён Ефимов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую медаль на первом этапе Кубка России по горнолыжному спорту завоевал спортсмен из Московской области Семён Ефимов, он стал лучшим в дисциплине «слалом», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представитель Московской области Семён Ефимов поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам двух спусков в слаломе среди мужчин. Серебро в этой дисциплине завоевал горнолыжник из Санкт-Петербурга, а бронза досталась спортсмену из Челябинской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе Кубка России по горнолыжному спорту проводились соревнования по слалому и слалому-гиганту. Местом проведения стал горд Кировск Мурманской области. Участие в турнире приняли свыше 140 спортсменов из 20 российских регионов.

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#медаль
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковная кёрлингистка Мищенко взяла серебро международных соревнований
04 декабря 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анастасия Мищенко из Московской области завоевала серебряную медаль международных соревнований по кёрлингу. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта региона.
«Мищенко заняла второе место в турнире женских команд в составе сборной «Россия-2». Партнёрами подмосковной спортсменки стали Валерия Денисенко, Анастасия Косогор, Мария Марченкова и Алина Фахуртдинова. Соревнования выиграла пятёрка «Россия-1». На третьем месте – коллектив «Россия-4», – отметили в ведомстве.
Международные соревнования по кёрлингу среди женских команд проходили в Муроме. В них участвовали 12 команд из Москвы, Белоруссии, Турции, Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурома, а также сборные России.

Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#нацпроекты
#турнир
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#подмосковье
#московская область
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