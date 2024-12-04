«Сочи» планирует выкупить у «Спартака» футболиста Мелешина за 20 млн

Фото: iStock/FotografieLink
ФК «Сочи» планирует выкупить у московского «Спартака» нападающего Павла Мелешина. Сумма компенсации превышает 20 миллионов рублей.
Как сообщает Metaratings.ru, сочинский клуб рассчитывает воспользоваться опцией о выкупе, которая была прописана в арендном соглашении. «Спартак», в свою очередь, сохранит за собой право на обратный выкуп, правда за заметно большую сумму.
Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Спартак» при обмене нападающего Шэйна Принса в «Адмирал» заработал 5 миллионов рублей. . Как сообщает Metaratings.ru, клуб получил 5 миллионов рублей за переход американского и белорусского нападающего
Незадолго до этого стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» заработал 15 миллионов рублей на продаже прав на 25-летнего нападающего Никиту Шашкова в ХК «Автомобилист».
Читайте также:
Раскрыта сумма, которую получил «Спартак» при обмене хоккеиста Принса
Стало известно, сколько заработала «Сибирь» на продаже Шашкова
Названо условие, при котором «Спартак» сможет бороться за чемпионство
Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Спартак» при обмене нападающего Шэйна Принса в «Адмирал» заработал 5 миллионов рублей. . Как сообщает Metaratings.ru, клуб получил 5 миллионов рублей за переход американского и белорусского нападающего
Незадолго до этого стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» заработал 15 миллионов рублей на продаже прав на 25-летнего нападающего Никиту Шашкова в ХК «Автомобилист».
Читайте также:
Раскрыта сумма, которую получил «Спартак» при обмене хоккеиста Принса
Стало известно, сколько заработала «Сибирь» на продаже Шашкова
Названо условие, при котором «Спартак» сможет бороться за чемпионство
Данил Пономарев