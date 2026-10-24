Куртуа оценил шансы «Реала» в Эль‑Класико после поражения «Барселоны» от «ПСЖ»

24 октября 2026, 00:23

Вратарь Куртуа: «Реал» может победить «Барселону» в предстоящем Эль‑Класико

Тибо Куртуа (Фото: Instagram* / @thibautcourtois)

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о матче «Барселоны» и «ПСЖ», а также рассказал, чего ждёт от грядущего противостояния с каталонцами. Его слова цитирует Metaratings.ru.





Напомним, 20 октября в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «ПСЖ» со счётом 2:4. По словам Куртуа, результат встречи показал, что действующий чемпион Испании не является непобедимой командой. Вратарь отметил высокий уровень игры французов, назвав парижан сильнейшей командой последних двух лет, и отдельно выделил надёжную игру Жоана Гарсии, который совершил множество эффектных сейвов.



Говоря о предстоящем Эль‑Класико, Куртуа подчеркнул, что матч с «Барселоной» будет непростым.





«Эль‑Класико — это особая игра, которая сильно отличается от встреч в Лиге чемпионов. Главная задача мадридцев — выйти на поле, сделать всё возможное для победы и сократить отставание от соперника», — сказал Куртуа.