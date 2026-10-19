Появились подробности об интересе «Барселоны» к Батракову
Агент Батракова опроверг слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику
Представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал сообщения о возможном интересе со стороны «Барселоны». В интервью изданию «РБ Спорт» он усомнился в достоверности этих данных.
Журналист спросил Кузьмичева, правда ли, что перед матчем с «Галатасараем» каталонский клуб запросил информацию о Батракове. Представитель футболиста предположил, что речь идёт об информационном вбросе. По его мнению, клубы, которые действительно следят за игрой Алексея, предпочтут понаблюдать за его выступлениями в новом чемпионате и в составе новой команды.
«И уже через год можно будет ждать каких-то новостей, информации, будет интерес или нет», — сказал Кузьмичев.Напомним, 13 октября «Галатасарай» принимал «Барселону» на своём поле в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов и уступил со счётом 1:4. При этом Алексей Батраков отметился голом на 28‑й минуте, который стал для него первым в футболке турецкого клуба. Ранее сообщество Barca Universal писало, что «Барселона» направила неофициальный запрос по поводу трансфера российского полузащитника.