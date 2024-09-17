Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» успешно стартовал в российской Суперлиге

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» провёл первый домашний матч в рамках первого тура нового сезона Суперлиги. Игра против красноярской команды «Енисей» завершилась победой клуба из Московской области со счётом 3:1, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«В этом году «Заречье-Одинцово» серьезно укрепилось, сделаны качественные усиления. Впереди нас ждет еще много интересных и увлекательных матчей. Также хочу поблагодарить руководство Московской области за активное развитие волейбола в регионе. Поздравляю всех с открытием сезона!» — прокомментировал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
Следующая игра волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» состоится 20 сентября на выезде в Челябинске против местной команды «Динамо-Метар».
В межсезонье клуб из Московской области укрепил состав двумя новыми игроками: чемпионкой мира и Европы, призёром Олимпийских игр 2020 года Миной Попович из Сербии и спортсменкой сборной Словении Евой Павлович Мори. Также в команде сменился главный тренер: новым наставником «Заречье-Одинцово» стал Константин Ушаков, бывший тренер московского «Динамо».
Генеральным партнёром ВК «Заречье-Одинцово» является группа компаний «Садовое кольцо».
Матчи чемпионата России по волейболу — Суперлиги — проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова