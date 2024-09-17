Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» успешно стартовал в российской Суперлиге

«В этом году «Заречье-Одинцово» серьезно укрепилось, сделаны качественные усиления. Впереди нас ждет еще много интересных и увлекательных матчей. Также хочу поблагодарить руководство Московской области за активное развитие волейбола в регионе. Поздравляю всех с открытием сезона!» — прокомментировал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.