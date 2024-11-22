Врач Резепов: в случае операции восстановление Овечкина займет больше времени

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Бывший врач сборной России по хоккею Александр Резепов раскрыл с медицинской точки зрения последствия травмы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и сроки восстановления. По его словам, если капитану команды проведут операцию, то выздоровление займет еще больше времени.
«Я читал новости и, конечно, очень печально, что его подкосили — такую форму набрал сумасшедшую. Такой перелом и мобилизация лечатся не менее четырех недель, потому что это все-таки перелом. Я надеюсь, что не потребуется операция, потому что в случае операции восстановление займет более долгие сроки <…> Если все будет стоять на месте, и конек все-таки достаточно жестко держит голеностопный сустав, может и пораньше, но нормальные сроки — 6-8 недель. Обычные средние сроки по восстановлению», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.Резепов отметил, что большую роль в восстановлении сыграет и сам Овечкин — его физическое состояние и желание выступать.
Напомним, ранее стало известно, что Овечкин получил травму ноги во время игры с «Ютой». Тот матч «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном. Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости.
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