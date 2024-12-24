«Лед тронулся»: гендиректор ЦСКА о российском футболе и международной арене

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что лед тронулся и есть основания говорить, что произойдут положительные изменения в вопросе возвращения российских футболистов на международную арену. По его словам, хоть и подобные вопросы сродни гаданию на кофейной гуще, он полагает, что «подвижки» в этом направлении следует ждать в 2025 году.
«Я общаюсь с коллегами из УЕФА, вхожу в комитет по лицензированию — вижу, насколько меняется риторика, отношение к ситуации в целом. Полагаю, потихонечку лед тронулся. Основания, чтобы говорить, что произойдут изменения в лучшую сторону, есть», — поделился Бабаев в беседе с «РБ Спорт».Ранее Елена Вайцеховская раскритиковала один из критериев допуска российских фигуристов к квалификации на ОИ-2026 в нейтральном статусе. По ее словам, спорным является пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те спортсмены, кто будет добывать путевки в Милан на сентябрьском турнире в Пекине. Споры возникли также насчет пунктов о возможности заявить только одного спортсмена и запрет на общение с прессой.
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