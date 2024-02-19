Ледовый спидвей вернулся на стадион «Зоркий» в Красногорске

Фото: пресс-служба администрации г. о Красногорск
16 лучших гонщиков страны определили в Красногорске победителя личного чемпионата России по мотогонкам на льду. На стадионе «Зенит» собрались гонщики из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Гонки в Красногорске в первый раз провели в 1995 году. В последние годы география городов, где они проходили, заметно сузилась. Соревнования устраивают в Тольятти, Каменск-Уральском, Уфе, Шадринске и Вятских Полянах. Стадионы в этих городах отличаются тем, что спортсмены катаются только по натуральному льду. После продолжительной паузы на финальный этап в Красногорск вновь приехали лучшие из лучших – чемпионы России, Европы и мира.
По итогам финала действующий чемпион страны, 23-летний уфимец Никита Богданов, стал победителем финала и лучшим гонщиком сезона 2023/2024. Острая борьба развернулась за второе и трете места. Призёров удалось определить лишь в дополнительном заезде. Дмитрий Колтаков завоевал серебро, Сергей Макаров – бронзу.
По результатам сезона первое место – у Богданова, второе – у представителя Тольятти Динара Валеева, третье – у Дмитрия Солянникова из Шадринска.
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«Спидвей в Красногорск не просто вернулся – он взорвал. Если сравнивать первый и второй дни, то второй оказался ещё зрелищнее. Трибуны такие же полные. Но если смотреть за ограждение стадиона, там появился третий ряд из людей, которые не попали на арену. Красногорск – наша гордость, и так было всегда», – сказал генеральный секретарь Федерации мотоциклетного спорта России Евгений Паршин.
По результатам сезона первое место – у Богданова, второе – у представителя Тольятти Динара Валеева, третье – у Дмитрия Солянникова из Шадринска.
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Лора Луганская