Ледовый спидвей вернулся на стадион «Зоркий» в Красногорске

16 лучших гонщиков страны определили в Красногорске победителя личного чемпионата России по мотогонкам на льду. На стадионе «Зенит» собрались гонщики из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.