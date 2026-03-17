Ледяхов назвал Барко, Угальде и Умярова лидерами «Спартака»

17 марта 2026, 15:11

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Игорь Ледяхов оценил игру «красно-белых» в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита». Своим мнением он поделился в беседе с «РБ Спорт».





По словам Ледяхова, поражение от петербуржцев было «очень болезненным» для «Спартака». Он отметил, что в первом тайме «красно-белые» играли отлично, но «глупейший пенальти» перевернул игру, и вторая половина осталась за «Зенитом».



Эпизод, когда Солари схватил Сантоса за футболку, экс-футболист назвал «дурацким случаем», отметив, что игрока «переклинило». Отвечая на вопрос, нужна ли была вторая желтая карточка Соболеву за фол на Умярове, Ледяхов заметил, что в таких матчах не нужно «ломать игру удалениями».

«Игру судил опытный Карасев. Кто-то мог дать карточку, кто-то нет», — добавил он.