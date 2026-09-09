Ледяхов назвал лучшего российского футболиста
Футболист Ледяхов: Головин — лучший, он поможет «Спартаку»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в столичный клуб, а также дал оценку текущему состоянию игрока. Об этом стало известно 9 сентября.
Ледяхов назвал Головина сильнейшим российским футболистом на сегодняшний день и выразил уверенность, что его приход однозначно усилит красно-белых. Эксперт подчеркнул, что давний период выступления хавбека в «Монако» позволил болельщикам забыть о его прошлом в ЦСКА, поэтому «армейское» прошлое не станет препятствием для принятия игрока фанатами «Спартака».
«Болельщики примут его. Сам Головин в прекрасной форме, Александр доказывает это последние несколько лет. 30 лет — небольшой возраст для игрока. Если он перейдёт в «Спартак», то ещё долго будет приносить пользу команде», — цитирует Ледяхова Metaratings.ru.Ранее СМИ сообщили, что «Спартак» рассматривает возможность предложить Головину контракт на три-четыре года с годовым окладом в размере 4,5-5 миллионов евро. Александр Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года. За это время он провел за команду Лиги 1 271 матч, в которых отметился 40 голами и 48 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в 18 миллионов евро.