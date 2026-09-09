Ледяхов назвал лучшего российского футболиста

09 сентября 2026, 17:47

Футболист Ледяхов: Головин — лучший, он поможет «Спартаку»

Фото: istockphoto/matimix

Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в столичный клуб, а также дал оценку текущему состоянию игрока. Об этом стало известно 9 сентября.





Ледяхов назвал Головина сильнейшим российским футболистом на сегодняшний день и выразил уверенность, что его приход однозначно усилит красно-белых. Эксперт подчеркнул, что давний период выступления хавбека в «Монако» позволил болельщикам забыть о его прошлом в ЦСКА, поэтому «армейское» прошлое не станет препятствием для принятия игрока фанатами «Спартака».





«Болельщики примут его. Сам Головин в прекрасной форме, Александр доказывает это последние несколько лет. 30 лет — небольшой возраст для игрока. Если он перейдёт в «Спартак», то ещё долго будет приносить пользу команде», — цитирует Ледяхова Metaratings.ru.