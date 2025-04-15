Писарев: «Краснодар» может ментально и физически «поплыть»

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Бывший главный тренер «Краснодара-2» Николай Писарев заявил, что краснодарцы неплохо играли, в то время как «Зенит» был очень хорош.
13 апреля «Краснодар» проиграл «Зениту» со счётом 1:4. Тем не менее команда продолжает оставаться на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России, опережая петербургский клуб на два очка.
По его словам, у «Краснодара» довольно квалифицированный штаб, который постарается сделать так, чтобы команда не совершила прошлых ошибок.
Писарев также выразил опасение, что ФК «может поплыть» и не выдержать морально. А впереди еще игра в Москве с ЦСКА.
В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл серебряные медали чемпионата России.
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«Нельзя говорить, что "Краснодар" плох (с «Зенитом» — ред.). Они неплохо играли, а "Зенит" был очень хорош. Из всех команд РПЛ "быки" задействовали меньше всего игроков, обойма небольшая, но тем не менее у них выходящие на замену футболисты забили больше всех в лиге — 13 голов», — отметил Писарев в беседе с Metaratings.ru.
По его словам, у «Краснодара» довольно квалифицированный штаб, который постарается сделать так, чтобы команда не совершила прошлых ошибок.
Писарев также выразил опасение, что ФК «может поплыть» и не выдержать морально. А впереди еще игра в Москве с ЦСКА.
В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл серебряные медали чемпионата России.
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Элина Позднякова