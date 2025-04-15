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Писарев: «Краснодар» может ментально и физически «поплыть»

Фото: iStock/Andreyuu

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший главный тренер «Краснодара-2» Николай Писарев заявил, что краснодарцы неплохо играли, в то время как «Зенит» был очень хорош.
13 апреля «Краснодар» проиграл «Зениту» со счётом 1:4. Тем не менее команда продолжает оставаться на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России, опережая петербургский клуб на два очка.

«Нельзя говорить, что "Краснодар" плох (с «Зенитом» — ред.). Они неплохо играли, а "Зенит" был очень хорош. Из всех команд РПЛ "быки" задействовали меньше всего игроков, обойма небольшая, но тем не менее у них выходящие на замену футболисты забили больше всех в лиге — 13 голов», — отметил Писарев в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, у «Краснодара» довольно квалифицированный штаб, который постарается сделать так, чтобы команда не совершила прошлых ошибок.

Писарев также выразил опасение, что ФК «может поплыть» и не выдержать морально. А впереди еще игра в Москве с ЦСКА.

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл серебряные медали чемпионата России.

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Писарев: второе место в РПЛ обернется для «Зенита» полным провалом
15 апреля 2025, 15:29

Фото: iStock/Rost-9D

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Он согласился с утверждением, что сегодняшний состав «Зенита» является самым слабым за последние годы.

«Игры нет, особенно это чувствовалось на отрезке до матча с «Краснодаром». У них страдает позиционная атака. Но покупка Луиса Энрике себя оправдала уже. Вспомните, Малком приехал, год не мог найти свою игру, был травмирован. По Энрике хорошо видно, что это топовый футболист, в отличие от легионеров «Спартака»», — заявил Писарев в беседе с Metaratings.ru.

При этом он отметил, что уход Клаудиньо не обернулся для «Зенита» катастрофой.

Кроме того, Писарев подчеркнул, что, если «Зенит» не окажется на первой строчке РПЛ и не выиграет чемпионат, это будет полным провалом.

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Писарев: «Краснодар» может ментально и физически «поплыть»
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«Спартак» решит вопрос продления контракта с Бабичем после завершения сезона
15 апреля 2025, 15:12

Фото: iStock/Dziurek

Руководство «Спартака» будет обсуждать вопрос продления контракта с сербским защитником Срджаном Бабичем после завершения сезона-2024/25.
По данным Metaratings.ru, переговоры об этом состоятся уже после окончания текущего сезона.

Контракт Бабича со «Спартаком» действителен до 30 июня 2026 года. Однако некоторые клубы продолжают испытывать к нему интерес.

Серб перешел в «Спартак» в августе 2023 года из испанской «Альмерии». Он сыграл за «красно-белых» 48 матчей и забил пять голов. Его стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

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Ледяхов: «Зенит» является лидером российского футбола
15 апреля 2025, 14:48

Фото: iStock/Pixfly

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов считает «Зенит» лидером российского футбола.
«"Зенит" не ослаб, он просто поменял состав. Процесс адаптации некоторых футболистов затянулся. А «Спартак» усилился в зимнее трансферное окно, провел несколько громких покупок. "Спартак" в этом году собирается бороться за чемпионство, а не откладывать это на потом», — сказал Ледяхов в интервью Metaratings.ru.

Однако он подчеркнул, что именно «Зенит» остается лидером российского футбола.

После 24 туров в нынешнем сезоне «Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков.

У «Зенита» — 50 очков и второе место в РПЛ.

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Европа против выступления России на Олимпиаде
ТАСС: Европа больше всех препятствует выступлению спортсменов из РФ на Олимпиаде
15 апреля 2025, 05:49

Фото: iStock/Simona Sirio

Европейские страны больше всех выступают против выступления российских спортсменов на Олимпийских играх. Об этом пишет ТАСС.
«Самые ярые противники этого - представители некоторых значимых европейских стран, хотя тема в МОК витает в воздухе, есть ряд дискуссий по этому поводу», — передает агентство.

Как оказалось, сейчас в Международном олимпийском комитете ведутся неофициальные дискуссии по этому поводу. МОК отстранил Олимпийский комитет РФ 12 октября 2023 года. Это случилось после включения в состав организации олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: Знали, во что и как играет «Спартак»
14 апреля 2025, 22:00

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Главный тренер «Динамо» из Махачкалы Хасанби Биджиев прокомментировал выездную победу, одержанную его командой над столичным «Спартаком». По его словам, дело в целенаправленной подготовке к матчу и доскональному разбору игры соперника.
В разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» специалист рассказал, что ставил перед игроками своей команды задачу сыграть агрессивно и организованно, причём как в обороне, так и в атаке. В целом футболисты с этой задачей справились, отметил тренер.

«Мы целенаправленно готовились к матчу и понимали, во что будет играть «Спартак». Отсюда и строили свою игру», — сказал Биджиев.

Он также добавил, что в перерыве пришлось вносить коррективы в игру на правом фланге, где угроза постоянно исходила от одного из лидеров «красно-белых». Но во втором тайме эту проблему удалось решить, и команда закономерно победила соперника, изначально считавшегося безоговорочным фаворитом, заключил главный тренер махачкалинцев.

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