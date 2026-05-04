Ледяхов: Жедсону не надо не уходить из «Спартака» в турецкие клубы

04 мая 2026, 15:25

Фото: iStock/Pixfly

Трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что португальскому полузащитнику «красно-белых» Жедсону Фернандешу не стоит покидать команду ради турецких клубов. Его слова приводит «РБ Спорт».





До этого издание Fanatik сообщило, что «Бешикташ» и «Трабзонспор» интересуются 27-летним игроком, а «Спартак» хочет получить за него 30 млн евро. Экс-футболист считает, что Фернандешу не стоит уходить из клуба, которому он «приносит очень большую пользу».

«Сейчас он не так ярко выглядит, потому что [главный тренер команды Хуан Карлос] Карседо нашел ему позицию, на которой Фернандеш не может показать свои лидерские качества. В центре поля Жедсон играет более полезно», — сказал Ледяхов.