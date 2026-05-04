Ледяхов: Жедсону не надо не уходить из «Спартака» в турецкие клубы
Трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что португальскому полузащитнику «красно-белых» Жедсону Фернандешу не стоит покидать команду ради турецких клубов. Его слова приводит «РБ Спорт».
До этого издание Fanatik сообщило, что «Бешикташ» и «Трабзонспор» интересуются 27-летним игроком, а «Спартак» хочет получить за него 30 млн евро. Экс-футболист считает, что Фернандешу не стоит уходить из клуба, которому он «приносит очень большую пользу».
«Сейчас он не так ярко выглядит, потому что [главный тренер команды Хуан Карлос] Карседо нашел ему позицию, на которой Фернандеш не может показать свои лидерские качества. В центре поля Жедсон играет более полезно», — сказал Ледяхов.В сезоне-2025/26 португалец провел 32 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил шесть голов и отметился тремя передачами. Контракт полузащитника с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 млн евро.