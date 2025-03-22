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Олимпийский чемпион и Абсолютный чемпион мира по боксу Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
«Легенда бокса Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет», — говорится в сообщении.
На пике карьеры Джордж Форман являлся одним из лучших тяжеловесов. В 1973 году ему удалось выиграть поединок у непобедимого чемпиона Джо Фрейзера, который ранее одержал победу над Мухаммеда Али.
Форман встретился с Али уже в 1974 году. Ту схватку прозвали «Грохот в джунглях». Джордж проиграл бой в 8-м раунде по техническому нокауту.
Форман смог вернуться на ринг после 10-летнего перерыва. В 45 лет он вновь завладел поясом чемпиона мира, победив нокаутом Майкла Мурера. Тогда Джордж стал самым возрастным спортсменом, ставшим чемпионом мира в тяжелом весе.
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Иван Мусатов