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Легенда бокса Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Олимпийский чемпион и Абсолютный чемпион мира по боксу Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
«Легенда бокса Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет», — говорится в сообщении.

На пике карьеры Джордж Форман являлся одним из лучших тяжеловесов. В 1973 году ему удалось выиграть поединок у непобедимого чемпиона Джо Фрейзера, который ранее одержал победу над Мухаммеда Али.

Форман встретился с Али уже в 1974 году. Ту схватку прозвали «Грохот в джунглях». Джордж проиграл бой в 8-м раунде по техническому нокауту.

Форман смог вернуться на ринг после 10-летнего перерыва. В 45 лет он вновь завладел поясом чемпиона мира, победив нокаутом Майкла Мурера. Тогда Джордж стал самым возрастным спортсменом, ставшим чемпионом мира в тяжелом весе.

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#спорт
#бокс
#смерть
#олимпиада
В Госдуме раскрыли, через сколько лет будет побит будущий рекорд Овечкина
Депутат Фетисов: будущий рекорд Овечкина не смогут превзойти ближайшие 100 лет
22 марта 2025, 00:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Самый главный будущий рекорд российского нападающего ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не сможет превзойти никто в ближайшие 100 лет. Об этом заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. До того, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, Овечкину осталось шесть шайб, их на его счету уже 888.
«Никто не думал, что можно даже приблизиться [к рекорду Гретцки], а он это сделал, и он даже в шаге от того, чтобы этот рекорд [побить]. <…> Доберется Саша, и я считаю, это будет самым крутым рекордом, который ближайшие 100 лет никто точно не побьет», — поделился депутат в беседе с «Известиями».
В свою очередь известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев раскрыл, в чем заключается природный дар Александра Овечкина. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт указал, что у российского хоккеиста от природы большая физическая мощь и крепость.
«Это спорт, в нем происходят взлеты и падения. Как раз падения и формируют спортсмена. Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть еще долго, побьет рекорд Гретцки и установит новый», — подчеркнул Акулиничев.
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Известный тренер раскрыл разницу между КХЛ и НХЛ
Тренер Акулиничев: в КХЛ тренируют по индивидуальному плану в межсезонье
22 марта 2025, 00:09

Фото: iStock/JohnAlexandr

Разница подходов к предсезонной подготовке хоккеистов в НХЛ и КХЛ заключается в том, что в первой лиге игроки готовятся сами по индивидуальному плану, а во второй — сначала сами, а потом на командных сборах. Об этом заявил известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев. По его словам, в КХЛ пытаются больше акцентироваться на индивидуальной подготовке, но это не всегда получается.
«Также главные тренеры часто оказывают давление на тренеров по физподготовке и вторгаются в процесс. Это не идет на пользу команде. Есть четкое разделение профессий, оно не просто так придумано — есть компетенции, которые позволяют делать дело хорошо. Этого стоит придерживаться», — поделился тренер в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время хоккеист московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал предложение президента России Владимира Путина провести матч между НХЛ и КХЛ, которое оценил президент США Дональд Трамп во время их телефонного разговора. В разговоре с «Известиями» спортсмен подчеркнул, что такая игра стала бы уникальным историческим событием, которое войдет в мировую историю.
«Дай бог, чтобы это произошло, классно, что два президента договорились. Теперь дело тех людей, которые будут это организовывать, — довести это до конца. Это будет уникальное историческое событие», — поделился хоккеист.
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В Госдуме призвали наградить Дзюбу за рекорд
Депутат Терюшков призвал наградить Дзюбу за рекордный гол в составе сборной РФ
21 марта 2025, 23:42

Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)

Депутат Госдумы Роман Терюшков призвал наградить нападающего ФК «Акрон» Артема Дзюбу за рекордный гол в составе сборной России по футболу. В беседе с NEWS.ru он предложил РФС разработать чемпионские кубки и систему наград за персональные достижения спортсменов.
«Играть за сборную страны почетно и ответственно, любой вклад в победу сборной — это вклад в укрепление и повышение престижа отечественного спорта. А это значит, что и федеральное ведомство не должно проходить мимо знаковых событий, тем более в самом массовом виде спорта», — поделился парламентарий.
Терюшков добавил, что каждый футболист должен стремиться стать лучшим и побить рекорды коллег по цеху, а разработанная для таких случаев система наград сможет лучше их мотивировать.

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Боец АСА Адам Богатырёв предсказал российскую пару в финале Гран-при PFL
21 марта 2025, 17:47

Фото: istockphoto/maria zheleznova

Бывший претендент на титул чемпиона АСА в тяжёлом весе Адам Богатырёв поделился ожиданиями относительно исхода представительного турнира Гран-при PFL. По его мнению, в решающем поединке соревнований встретятся российские бойцы.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru спортсмен довольно уверенно назвал даже конкретные фамилии. Он полагает, что в финале вполне могут встретиться Сергей Билостенный и Олег Попов. Опытный мастер единоборств подчеркнул, что он не просто гадает, а готов обосновать свой выбор фаворитов.

«Олег легко победит Васселла. Это удобный для него соперник. Есть еще Александр Романов, который встречается с «вахтером» Тимом Джонсоном. И самым интересным поединком стала бы встреча Романова и Попова. Стили делают бои. Это будет самый конкурентный поединок. Но ставлю на финал Билостенный — Попов», — дал развёрнутый прогноз Адам Богатырёв.

Напомним четвертьфинальные пары турнира Гран-при PFL: Валентин Молдавский и Сергей Билостенный, Александр Романов и Тимоти Джонсон, Пуйя Рахмани и Абрахам Бабли, а также Линтон Васселл и Олег Попов. Исходя из сетки, прогноз Богатырёва вполне может оказаться точным. Хотя предсказать победителя известный боец не взялся.

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«Прославляет Россию больше, чем футбол»: Гор Азизян призвал не бросать тень на ММА
Тренер Азизян призвал не бросать тень на боевые единоборства как вид спорта
21 марта 2025, 16:31

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что распространение секций ММА привело к формированию особой преступной субкультуры, которая представляет угрозу безопасности государства. Его слова прокомментировал Главный тренер и основатель клуба GOR MMA Гор Азизян.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru специалист по единоборствам отметил, что в России все нормальные клубы, в том числе и GOR MMA, давно получили лицензию от Союза ММА России. Тренеры, которые ведут там занятия, также имеют соответствующие сертификаты и лицензии.

«Заявление о том, что в ММА-клубах воспитываются радикальные исламисты — как минимум безответственное. Не надо бросать тень на все ММА-клубы. Если есть конкретные случаи и примеры с радикальными исламистами — пусть принимаются соответствующие меры уполномоченными и компетентными органами», — отметил Азизян.

Он также призвал «на сотрясать воздух» и не бросать тень на вид спорта, который прославил Россию больше, чем футбол и многие другие виды спорта. С последним утверждением тренера трудно не согласиться, особенно если сравнивать награды, завоёванные футболистами на международной арене, с многочисленными чемпионскими поясами российских бойцов ММА.

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