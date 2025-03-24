«Легенда»: Экс-боксёр Сироткин оценил значение Джорджа Формана для мирового спорта

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21 марта в возрасте 76 лет скончался знаменитый американский тяжеловес, бывший олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов. Его уход и место в мировом спорте прокомментировал известный российский боксёр, бывший Интерконтинентальный чемпион и чемпион Евразии Андрей Сироткин.
В разговоре с порталом MMA.Metaratings.ru он напомнил об уникальности спортивного пути Формана. Во-первых, в 1968 году он стал чемпионом Олимпиады в Мехико. Затем, перейдя в профессионалы, он довольно быстро завоевал титул чемпиона мира, победив в бою за пояс Джо Фрейзера. А ведь тот незадолго до этого отобрал титул не у кого-нибудь, а у самого Мохаммеда Али.
Собеседник издания напомнил, что в 1977 году Форман ушёл из бокса, стал проповедником, возвёл на свои деньги церковь в Хьюстоне, основал молодёжный центр, много ездил по стране, собирая пожертвования. Именно желанием собрать денег для общины Форман снова сменил сутану на боксёрские трусы и спустя 10 лет, в 1987 году, вернулся на ринг.
На тот момент экс-чемпиону мира было уже 38 лет. Многие думали, что он проведёт лишь несколько боёв, заработает денег для своего прихода, порадует ностальгирующих поклонников, а затем окончательно уйдёт на покой. Но Форман выигрывал один бой за другим, а в 1994 году в бою за титул по версиям WBA и IBF он нокаутом победил Майкла Мурера и в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в истории бокса.
После того, как он окончательно повесил перчатки на гвоздь, Форман снова стал пастором небольшой афроамериканской пятидесятнической Церкви Господа Иисуса Христа, проповедовал и помогал обездоленным. На профессиональном ринге он выиграл 76 боёв, из которых 68 — нокаутом, и потерпел пять поражений. В 2023 году о нём вышел фильм «Джордж Форман: Несокрушимый».
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«Легенда. Точно входит в топ-5 лучших боксеров в истории. Его путь уникален», — сказал Сироткин.
Собеседник издания напомнил, что в 1977 году Форман ушёл из бокса, стал проповедником, возвёл на свои деньги церковь в Хьюстоне, основал молодёжный центр, много ездил по стране, собирая пожертвования. Именно желанием собрать денег для общины Форман снова сменил сутану на боксёрские трусы и спустя 10 лет, в 1987 году, вернулся на ринг.
На тот момент экс-чемпиону мира было уже 38 лет. Многие думали, что он проведёт лишь несколько боёв, заработает денег для своего прихода, порадует ностальгирующих поклонников, а затем окончательно уйдёт на покой. Но Форман выигрывал один бой за другим, а в 1994 году в бою за титул по версиям WBA и IBF он нокаутом победил Майкла Мурера и в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в истории бокса.
После того, как он окончательно повесил перчатки на гвоздь, Форман снова стал пастором небольшой афроамериканской пятидесятнической Церкви Господа Иисуса Христа, проповедовал и помогал обездоленным. На профессиональном ринге он выиграл 76 боёв, из которых 68 — нокаутом, и потерпел пять поражений. В 2023 году о нём вышел фильм «Джордж Форман: Несокрушимый».
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Александр Бойцов