Легенда «Спартака» оказался в больнице
Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Юрий Гаврилов перенес операцию на сердце. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
В настоящий момент 72-летний экс-футболист находится в больнице. Он описал свое самочувствие как «нормальное», а также отметил, что пока не знает, когда его выпишут.
В мае 2023 года спортсмен оказался в реанимации: тогда он перенес инсульт из-за закупорки артерии в области шеи. В июне ему успешно провели операцию на сонной артерии.
Гаврилов провел 347 матчей за «Спартак», забив 115 мячей. В его активе две победы в чемпионате СССР, звание лучшего бомбардира турнира и бронзовая медаль Олимпиады-1980 в Москве. Полузащитник также выступал за московские «Динамо», «Локомотив» и «Асмарал».
Читайте также: