Легендарный Ferrari Шумахера продали на аукционе более чем за $18 млн

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские в беседе с «Газетой.Ru» рассказали о своих опасениях относительно участия в шоу «Ледниковый период». Несмотря на активную работу с фигуристами, помогая им совершенствовать танцевальные навыки, сами танцоры пока не готовы выйти на лед.