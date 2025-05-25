Легендарный Ferrari Шумахера продали на аукционе более чем за $18 млн

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Болид семикратного победителя чемпионата «Формула-1» Михаэля Шумахера, на котором он выиграл Гран-при чемпионата 2001 года, продан на аукционе за 18,1 миллиона долларов. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что автомобиль Ferrari F2001 был продан накануне на аукционе RM Sotheby's в Монако. Болид стал самой дорогой машиной гонщика, когда-либо проданной на аукционе.
Напомним, что в апреле Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона, который был организован шотландским автогонщиком Джеки Стюартом. Инициалы M.S. Шумахер оставил с помощью жены Коринны.
В настоящее время автогонщик восстанавливается после черепно-мозговой травмы, полученной в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах. Шумахер упал, повредил голову и впал в кому. Семья спортсмена не раскрывает подробности его состояния.
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Напомним, что в апреле Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона, который был организован шотландским автогонщиком Джеки Стюартом. Инициалы M.S. Шумахер оставил с помощью жены Коринны.
В настоящее время автогонщик восстанавливается после черепно-мозговой травмы, полученной в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах. Шумахер упал, повредил голову и впал в кому. Семья спортсмена не раскрывает подробности его состояния.
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Анастасия Чинкова