Легенды футбола обыграли одинцовскую команду в матче проекта «Выходи во двор»

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
На одинцовском стадионе «Центральный» провели матч нового сезона губернаторского проекта «Выходи во двор». Команда «Легенды футбола» померялась силами со сборной Одинцовского городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На поле вышли такие звёзды отечественного футбола, как Александр Ширко, Егор Титов, Василий Иванов, Дмитрий Тарасов, Евгений Алдонин, Александр Самедов и вратарь Александр Филимонов. Капитаном звёздной сборной стал победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион и обладатель кубков сразу двух стран – России и Португалии – Дмитрий Аленичев.
Основу одинцовской команды составили тренеры футбольных секций муниципалитета. Со спортивным праздником болельщиков поздравили министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
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Основу одинцовской команды составили тренеры футбольных секций муниципалитета. Со спортивным праздником болельщиков поздравили министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
«Легенды российского футбола – это люди, на играх которых мы росли, за которых мы переживали, болели изо всех сил. Они укрепляли славу российского футбола. Целые поколения россиян вовлеклись в этот замечательный вид спорта, вдохновлялись успехами, победами и яркими матчами. Благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Выходи во двор» сегодня прославленные футболисты здесь», – заявил Иванов.Наставником звёздной команды выступает Валерий Гладилин – трёхкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, а также двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера. Комментатором матча стал спортивный журналист и комментатор, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
«Проект «Выходи во двор» – инициатива Андрея Воробьёва. Он состоит из летней и зимней программ. В основе «Легенд футбола» играют именитые футболисты из таких клубов России, как «Спартак», ЦСКА, «Локомотив». Легенды с удовольствием делятся опытом с юными футболистами, а гала-матч дарит эмоции праздника и ностальгии старшему поколению болельщиков», – отметил ПеровПеред стартом матча звёздные футболисты провели мастер-классы для воспитанников спортивных секций из Одинцова, Звенигорода, Барвихи и других населённых пунктов. Они подсказывали детским командам тактику игры и давали советы. Для гостей спортивного праздника работала полевая кухня, была организована лотерея.
«Рады приветствовать жителей Одинцова, мы счастливы находиться здесь. Спасибо огромное губернатору Андрею Воробьёву за прекрасный проект. Все начинается с детской мечты, со двора. Всем нашим юношам желаю успехов и удачи, чтобы все футбольные мечты осуществились», – сказал Алдонин.Матч завершился победой звёздных гостей со счетом 5:2. После матча команды поблагодарили друг друга за зрелищную игру и провели автограф-сессию с болельщиками.
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Лора Луганская