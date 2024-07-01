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Легенды футбола обыграли одинцовскую команду в матче проекта «Выходи во двор»

01 июля 2024, 16:21
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

На одинцовском стадионе «Центральный» провели матч нового сезона губернаторского проекта «Выходи во двор». Команда «Легенды футбола» померялась силами со сборной Одинцовского городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На поле вышли такие звёзды отечественного футбола, как Александр Ширко, Егор Титов, Василий Иванов, Дмитрий Тарасов, Евгений Алдонин, Александр Самедов и вратарь Александр Филимонов. Капитаном звёздной сборной стал победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион и обладатель кубков сразу двух стран – России и Португалии – Дмитрий Аленичев.

Основу одинцовской команды составили тренеры футбольных секций муниципалитета. Со спортивным праздником болельщиков поздравили министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.


«Легенды российского футбола – это люди, на играх которых мы росли, за которых мы переживали, болели изо всех сил. Они укрепляли славу российского футбола. Целые поколения россиян вовлеклись в этот замечательный вид спорта, вдохновлялись успехами, победами и яркими матчами. Благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Выходи во двор» сегодня прославленные футболисты здесь», – заявил Иванов.
Наставником звёздной команды выступает Валерий Гладилин – трёхкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, а также двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера. Комментатором матча стал спортивный журналист и комментатор, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
«Проект «Выходи во двор» – инициатива Андрея Воробьёва. Он состоит из летней и зимней программ. В основе «Легенд футбола» играют именитые футболисты из таких клубов России, как «Спартак», ЦСКА, «Локомотив». Легенды с удовольствием делятся опытом с юными футболистами, а гала-матч дарит эмоции праздника и ностальгии старшему поколению болельщиков», – отметил Перов
Перед стартом матча звёздные футболисты провели мастер-классы для воспитанников спортивных секций из Одинцова, Звенигорода, Барвихи и других населённых пунктов. Они подсказывали детским командам тактику игры и давали советы. Для гостей спортивного праздника работала полевая кухня, была организована лотерея.
«Рады приветствовать жителей Одинцова, мы счастливы находиться здесь. Спасибо огромное губернатору Андрею Воробьёву за прекрасный проект. Все начинается с детской мечты, со двора. Всем нашим юношам желаю успехов и удачи, чтобы все футбольные мечты осуществились», – сказал Алдонин.
Матч завершился победой звёздных гостей со счетом 5:2. После матча команды поблагодарили друг друга за зрелищную игру и провели автограф-сессию с болельщиками.

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#московская область
#подмосковье
В Бронницах провели гонки юных гребцов на байдарках и каноэ
01 июля 2024, 16:09

Фото: Ольга Антонова

Гонки на каноэ и байдарках для участников в возрасте от 11 до 17 лет провели на гребном канале озера Бельское в Бронницах, передаёт корреспондент Ольга Антонова.
«Участниками соревнований стали около ста человек, это были профессиональные спортсмены, представляющие городские организации и спортивные школы», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились на двух дистанциях — в 200 и 500 метров. Мероприятие было приурочено ко Дню молодёжи. Участники отметили, что ч погодной в день соревнования повезло, так как не было сильного ветра. Заплывы позволили определить сильнейших гребцов и лучшие команды.

Ранее сообщалось, что сурдоспортсмен из химкинского физкультурного клуба «Благо» Александр Соболев стал призёром чемпионата России по боулингу: по результатам соревнований он занял третье место.

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#бронницы
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Химкинский сурдоспортсмен Соболев стал призёром чемпионата страны по боулингу
01 июля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Сурдоспортсмен из Химок Александр Соболев стал призёром чемпионата России по боулингу. По результатам соревнований он занял третье место, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Спортсмен физкультурно-спортивного клуба «Благо» представлял округ в составе сборной Московской области. По сумме 24 игр он набрал 4266 очка.
«Бронза – это всего лишь ступень на пути к вершине. Моя страсть к боулингу и жажда победы только усилятся. Сегодня я радуюсь бронзовой награде, но завтра пойду за золотом», – поделился планами спортсмен.
Кроме того, в сборной выступили Илья Балашов и Олег Хлыбов. В командных соревнованиях они заняли пятое место.

Всего за медали турнира боролись более 50 спортсменов из 13 регионов страны.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные спортсменки завоевали медали первенства Европы по боксу
01 июля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали две представительницы Московской области на первенстве Европы по боксу среди девушек 15-16 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Серебряную медаль соревнований выиграла Ксения Андреева из подмосковного Чехова, она выступала в весовой категории 52 килограмма. В борьбе за золото она уступила спортсменке из Италии Наталье Марии Семеничук», — говорится в сообщении.
Вторую медаль Подмосковью принесла Ксения Вишневская из Королёва. Она завоевала бронзу в категории 48 килограммов.

Соревнования проводились в столице Боснии и Герцеговины Сараево, в турнире приняли участие 130 девушек и 240 юношей из 28 европейских стран.

Ранее сообщалось, что бадминтонисты Московской области выиграли семь медалей первенства России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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#бокс
#московская область
#подмосковье
#чемпионат европы
#минспорта мо
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Гроссмейстер Шипов проведёт шахматный мастер-класс в Звенигороде
01 июля 2024, 11:24

Фото: Хавива Фонина

Праздник, приуроченный к Международному дню шахмат, проведут в звенигородском Манеже 20 июля, в рамках мероприятия будет организован мастер-класс гроссмейстера Сергея Шипова и турнир с его участием. Об этом рассказал глава звенигородского шахматного клуба Антон Тарасов, передаёт корреспондент Хавива Фонина.
«Сергей Шипов разберёт самые интересные партии в истории шахмат, ответит на вопросы, а также сыграет в шахматы одновременно с несколькими профессионалами. Партия с каждым игроком будет транслироваться на большом экране в звенигородском Манеже», — сказал Тарасов.
Он добавил, что Сергей Шипов считается одним из лучших в стране комментаторов шахматных партий.

Стать участниками турнира в Звенигороде могут профессиональные шахматисты со всей страны. Заявки на участие принимаются по телефону: 8 (903) 800-15-78.

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Чемпион Европы сборная Италии проиграла в 1/8 Швейцарии и сложила полномочия
30 июня 2024, 08:40

Фото: istockphoto/FotografieLink

На чемпионате Европы по футболу будет новый победитель. Действующий чемпион континента сборная Италии в 1/8 финала проиграла команде Швейцарии 0:2 и сложила свои полномочия.
Перед началом плей-офф итальянцев нельзя было назвать фаворитом в этой паре, передаёт «Спортбокс.ру». Команда под руководством Лучано Спаллетти натужно прошла групповой этап, за три игры достойно сыграв только один тайм против сборной Албании. Испанцы чемпионов Европы просто возили всю игру и выиграли бы крупно, если бы не подвиги вратаря Джанлуиджи Доннарумы. В последней игре против Хорватии итальянцы добыли ничью лишь на восьмой добавленной минуте, отправив домой Модрича и компанию.

Швейцария прошла групповой этап уверенно. Команда на классе обыграла сборную Венгрии, сыграла тактическую ничью с шотландцами, а в заключительном матче хозяйка турнира сборная Германии, которую многие причисляют к главным фаворитам, спаслась от поражения только в добавленное время, благодаря голу Фюллькруга, вышедшего на замену.

В первой игре 1/8 финала Швейцария смотрелась гораздо увереннее команды чемпионов Европы. Швейцарцы владели мячом и преимуществом, причём для этого им не приходилось даже включать дополнительные скорости, они обыгрывали подопечных Спаллетти шагом. В середине первого тайма защитники проспали выпад Эмболо, который вышел на рандеву с Доннарумой, но вратарь в очередной раз выручил Италию.

Фото: istockphoto/Rost-9D

И всё-таки сборная Швейцарии воплотила своё преимущество в гол. Рубен Варгас с левого фланга отдал проникающий пас в штрафную на набегавшего Ремо Фройлера, тот первым касанием подработал мяч, а вторым отправил его в ближний угол ворот Доннарумы. Сразу после перерыва швейцарцы удвоили превосходство в счёте. Теперь уже сам Варгас с угла штрафной прекрасным обводящим ударом поразил верхний угол ворот сборной Италии.

Вскоре после этого у итальянцев был первый и, пожалуй, единственный шанс поразить ворота соперника. И то подарили его швейцарцы — защитник Фабиан Шер, прерывая верховую передачу, угодил мячом в штангу собственных ворот. Больше до конца игры Италия так и не потревожила Яна Зоммера, вратаря сборной Швейцарии. Команда Мурата Якина победила 2:0, а это значит, что в Европе будет новый чемпион.

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#италия
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#швейцария
#футбол
#чемпионат европы
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Италия сенсационно проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
29 июня 2024, 21:24

Фото: iStock/FotografieLink

Швейцарская национальная футбольная команда неожиданно победила Италию в 1/8 финала Евро-2024, выбив действующих чемпионов. Матч завершился со счетом 2:0.
«Эта победа — исторический момент для нас. Мы не только пробились в четвертьфинал, но и обыграли одну из сильнейших команд Европы, Италию, впервые за последние десятилетия», — прокомментировал главный тренер швейцарцев Мурат Якин.
Матч транслировался на телеканале Матч ТВ.

На Олимпийском стадионе в Берлине швейцарцы одержали победу со счетом 2:0, что стало их первой победой над Италией за 31 год. В четвертьфинале Швейцария сыграет с победителем матча Англия — Словакия.

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#швейцария
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Получившая допуск к Олимпиаде российская теннисистка пропустит Игры
Получившая допуск к Олимпиаде теннисистска Анна Калинская пропустил Игры
29 июня 2024, 02:52

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анна Калинская, получившая разрешение на участие со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже, передает ​«Матч ТВ».
Тарпищев подчеркнул, что список организаций на данный момент пополнился.

«Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде», — добавил он.

Ранее МОК опубликовал на своем сайте новый список россиян, допущенных к играм в 2024 году. Список состоит из восьми россиян. К нему присоединилась и Калинская.

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#франция
#олимпиада
#россия
#белоруссия
#спорт
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Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады после недопуска лидеров
28 июня 2024, 22:57

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Российские дзюдоисты не примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, передает «Матч ТВ».
«Президиум Федерации дзюдо России единогласно решил, что сборная не будет участвовать в Играх в Париже на условиях, предложенных МОК», — заявил Соловейчик.
Он подчеркнул, что из 17 российских дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил только четверых.

28 июня МОК объявил, что на Олимпиаду поедут Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

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Бывший футболист Шишкин раскрыл секрет успеха сборной Грузии на Евро 2024
28 июня 2024, 19:46

Фото: iStock / master1305

Сборная Грузии на чемпионате Европы по футболу удачно использовала шанс, когда португальцы набрали шесть очков и выставили второй состав.
Такое мнение высказал бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин.

Ранее грузинская команда преодолела барьер группового этапа, обыграв в последнем матче соперников из Португалии.
«На групповом этапе грузины прекрасно воспользовались шансом, когда португальцы набрали шесть очков и выставили второй состав. И командной игры у них не получилось. А Грузия просто прекрасно провела матч. Они в первый раз на Евро, и сразу вышли из группы, пусть и с третьего места. Для страны это потрясающий успех», – поделился Шишкин с «РБ Спорт» впечатлениями от игры.
Теперь в 1/8 финала сборная Грузии встретится с командой Испании. Матч начнётся 30 июня в 22:00 мск.

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#спорт
#футбол
#чемпионат европы
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