В Бронницах провели гонки юных гребцов на байдарках и каноэ

Фото: Ольга Антонова
Гонки на каноэ и байдарках для участников в возрасте от 11 до 17 лет провели на гребном канале озера Бельское в Бронницах, передаёт корреспондент Ольга Антонова.
«Участниками соревнований стали около ста человек, это были профессиональные спортсмены, представляющие городские организации и спортивные школы», — говорится в сообщении.Соревнования проводились на двух дистанциях — в 200 и 500 метров. Мероприятие было приурочено ко Дню молодёжи. Участники отметили, что ч погодной в день соревнования повезло, так как не было сильного ветра. Заплывы позволили определить сильнейших гребцов и лучшие команды.
Ранее сообщалось, что сурдоспортсмен из химкинского физкультурного клуба «Благо» Александр Соболев стал призёром чемпионата России по боулингу: по результатам соревнований он занял третье место.
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