Легенды футбола проведут пятый матч сезона проекта «Выходи во двор» в Селятине

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Сборная прославленных футболистов России 6 июля встретится с любительской командой Наро-Фоминского городского округа. Игра станет пятой в текущем летнем сезоне проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Матч пройдёт на стадионе «Строитель» в рабочем посёлке Селятино. Пока «Легенды футбола» не потерпели ни одного поражения в серии матчей с любительскими командами Подмосковья. Помимо главного события, в рамках мероприятия состоятся традиционные мастер-классы, которые «Легенды футбола» проведут для юных спортсменов местных секций», – говорится в сообщении.Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Всего с момента запуска проекта «Выходи во двор» прошло 30 игр. А в нынешнем сезоне запланировано 10 матчей звёздной команды с любительскими сборными Московской области.
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