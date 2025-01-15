Подмосковные фехтовальщики завоевали пять медалей на юниорском первенстве России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль выиграла женская команда «Московская область-1» в составе Лилианы Черчесовой, Софьи Цушко, Юлии Полозовой и Анастасии Забелиной. Второе место в командных соревнованиях заняла столичная команда, а бронза досталась фехтовальщицам из Татарстана», — говорится в сообщении.Серебряную медаль в командных соревнованиях мужчин получила сборная «Московская область-3», за которую выступали Георгий Хамицаев, Максим Александров, Артём Карпунин и Аркадий Кардава, а бронзовую — команда «Московская область-1» (Антон Чеботарев, Константин Бартенев, Богдан Новак и Илья Лобыкин). На высшую ступень пьедестала поднялись представители Санкт-Петербурга.
Кроме того, подмосковные спортсмены Анастасия Забелина и Богдан Новак завоевали бронзовые медали в индивидуальных соревнованиях.
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