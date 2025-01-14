Стартовала регистрация на Всероссийскую гонку «Лыжня России»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
8 февраля состоится Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», принять участие в которой смогут все любители активного отдыха. По традиции основной площадкой мероприятия в Подмосковье станет трасса Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в микрорайоне Планерная города Химки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Истра.
«Выйти на старт могут все желающие в возрасте от 12 лет. Для участников подготовят одну дистанцию – 10 км. Для участия в лыжном забеге в Подмосковье будут доступны 15 тыс. слотов. Заявки принимают через федеральную государственную информационную систему «Госуслуги» до 6 февраля», – говорится в сообщении.Для регистрации необходимы такие документы, как заключение врача о допуске к участию в соревнованиях; паспорт или свидетельство о рождении;
полис обязательного медицинского страхования; оригинал полиса страхования жизни или страхования от несчастных случаев.
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Лора Луганская