Легкоатлеты из Подмосковья завоевали 11 медалей Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на кубке Росси по лёгкой атлетике, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали команде Подмосковья принесли Софья Палкина, одержавшая победу в метании молота, и Екатерина Ивонина, ставшая лучшей в беге с препятствиями на 3 тыс. метров среди женщин», — говорится в сообщении.Серебряные медали турнира выиграли Андрей Родиков в десятиборье, Андрей Романов в метании молота, Николай Вербицкий в беге на 800 метров и Максим Федяев в беге на 400 метров, а также Даниил Чечела в прыжках в длину.
Бронзовые награды завоевали подмосковные спортсмены Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Сергей Дубовский (бег на 800 метров), Андрей Лукин (стометровка) и Елизавета Царёва (метание молота).
Соревнования проводятся в Чебоксарах, в них принимают участие свыше 700 спортсменов, разыгрывается 40 комплектов наград.
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