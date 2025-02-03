Легкоатлеты из Подмосковья завоевали шесть медалей первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по лёгкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку команды Подмосковья положили Александра Морозова, ставшая лучшей в беге на 400 метров, Анастасия Пшеничная — в беге на 60 метров с барьерами и Анастасия Шкурина — в забегах на 3000 метров и 1500 метров», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялся по итогу забега на 60 метров с барьерами представитель Московской области Максим Захаров. А бронзовую медаль завоевала подмосковная легкоатлетка Юлия Гринько в забеге на 200 метров.
Первенство проводилось в Тюмени в конце января, участниками соревнований стали более 600 спортсменов из 60 российских регионов.
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