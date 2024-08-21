Легкоатлеты Подмосковья завоевали 18 медалей на чемпионате России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Пять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Высшие награды в копилку подмосковной команды принесли метательница молота Софья Палкина, прыгун в длину Данил Чечела, а также Екатерина Ивонина по итогу забега с препятствиями на 3000 метров, Максим Федяев в забеге на 400 метров и четверо подмосковных бегунов по итогам эстафеты четыре по 400 метров – Максим Федяев, Кирилл Лютов, Дмитрий Разумов и Владимир Лысенко», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала поднялись Мария Ласицкене за прыжки в высоту, Тимур Моргунов за прыжки с шестом, метатель молота Андрей Романов, метатель копья Владислав Панасенков, а также Владимир Лысенко по итогам бега с барьерами на 400 метров и Андрей Лукин в забеге на 200 метров.
Бронзовые медали чемпионата завоевали бегуны Алексей Лаптев, Андрей Сапожников, Андрей Лукин и Иван Афонин в эстафете 4 по 100 метров, метательница молота Елизавета Царёва, метатель диска Александр Добренький, Сергей Дубровский по итогам забега на 1500 метров, Иван Афонин по итогам стометровки, Сергей Шубенков за забег с барьерами на 110 метров и Арсений Елфимов в десятиборье.
В командном зачёте сборная Московской области заняла третье место. Первое место досталось сборной Москвы, второе — команде из Краснодарского края.
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