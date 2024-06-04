Легкоатлетический забег «Волоколамский рубеж» состоится 8 июня

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Полумарафон «Волоколамский рубеж» состоится 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На сегодняшний день зарегистрировали уже более 1200 участников.
Стоит отметить, что регистрация на забег продолжается на официальном сайте проекта «Суперлига Подмосковья». Начало детских забегов в 10:30, взрослых — 11:00.
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«Для спортсменов подготовлены дистанции разного километража. Также в рамках забега состоятся детские старты на 300 и 600 метров для юных атлетов в возрасте от 4 до 11 лет включительно. Старт полумарафону «Волоколамский рубеж» будет дан у Мемориального комплекса Героям-панфиловцам. радиционный бесплатный забег состоится на дистанции 3 км с неограниченным количеством мест», — отметили в пресс-службе.
Стоит отметить, что регистрация на забег продолжается на официальном сайте проекта «Суперлига Подмосковья». Начало детских забегов в 10:30, взрослых — 11:00.
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Мира Полтева