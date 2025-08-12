МОК будет наблюдать за встречей Путина и Трампа в контексте допуска РФ

12 августа 2025, 18:17

МОК будет следить за встречей Путина и Трампа в контексте статуса спортсменов РФ

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Международный олимпийский комитет заявляет, что будет отслеживать встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в контексте статуса российских спортсменов, сообщает «ВсеПроСпорт».





После начала СВО в 2022 году МОК рекомендовал международным федерациям отстранить спортсменов из России и Белоруссии. В декабре 2023 года организация выступила за допуск российских атлетов на Олимпиаду‑2024 в Париже в нейтральном статусе; в итоге во Францию поехали 15 российских спортсменов, которым запретили использовать флаг и гимн РФ.





«Мы следим за всеми событиями, в том числе и за этим, в контексте последующих действий по статусу российских и белорусских атлетов», — отметили в МОК. Встреча Путина и Трампа намечена на 15 августа на Аляске.

