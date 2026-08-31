Лео Месси объявил о завершении карьеры
Футболист Лионель Месси покидает сборную Аргентины
Легенда мирового футбола Лионель Месси заявил, что больше не будет выступать в составе сборной Аргентины. Соответствующее объявление он сделал в личном блоге.
В публикации футболист поделился, что решение далось ему нелегко. Месси отметил, что окончательно определился с этим шагом 21 июля после финала мирового первенства.
«Спустя столько времени после финала чемпионата мира и после долгих раздумий я хочу сказать всем, что ухожу из национальной сборной. Это было болезненное решение, и оно до сих пор отзывается болью глубоко внутри меня, но я понимаю, что сейчас подходящий момент», — написал Месси.
На ЧМ‑2026 сборная Аргентины пробилась в финал, но в дополнительное время уступила Испании со счётом 0:1. В ходе турнира Месси провёл восемь матчей, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами. По числу забитых мячей он занял второе место на турнире, уступив лишь французу Килиану Мбаппе (10 голов).