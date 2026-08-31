Лео Месси объявил о завершении карьеры

31 августа 2026, 23:53

Футболист Лионель Месси покидает сборную Аргентины

Лионель Месси (Instagram* / @leomessi)

Легенда мирового футбола Лионель Месси заявил, что больше не будет выступать в составе сборной Аргентины. Соответствующее объявление он сделал в личном блоге.





В публикации футболист поделился, что решение далось ему нелегко. Месси отметил, что окончательно определился с этим шагом 21 июля после финала мирового первенства.



«Спустя столько времени после финала чемпионата мира и после долгих раздумий я хочу сказать всем, что ухожу из национальной сборной. Это было болезненное решение, и оно до сих пор отзывается болью глубоко внутри меня, но я понимаю, что сейчас подходящий момент», — написал Месси.