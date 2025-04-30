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Махачкалинское «Динамо» сообщило о скором выкупе игрока «Зенита»

Гендиректор махачкалинского «Динамо»: С «Зенитом» договорились по выкупу Кирши
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Илья Кирш продолжит выступать за махачкалинское «Динамо». Генеральный директор клуба Шамиль Газизов подтвердил о решении выкупить игрока.
20-летний защитник по контракту принадлежит «Зениту». Стороны смогли договориться по условиям трансфера.

«С «Зенитом» договорились, с Ильей договорились. Если будет все нормально, не появится никаких новых вводных, подпишем полноценный контракт. Он нам интересен», — заявил Газизов «РБ Спорт».
В махачкалинском клубе не стали уточнять условия ожидаемой сделки. Рыночная стоимость Кирши оценивается в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне Илья Кирш провел 7 матчей в составе махачкалинского «Динамо». Команда находится на 11-й строчке в текущей турнирной таблице РПЛ.

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Лепехин сомневается в чемпионстве «Краснодара»
Константин Лепехин: «Краснодар» еще не чемпион, так говорить нельзя
30 апреля 2025, 17:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Константин Лепехин высказался о чемпионской гонке в РПЛ. Сразу четыре клуба имеют шансы по итогам сезона выиграть золото.
Лидером турнирной таблицы является «Краснодар».

Бывший футболист «Зенита» заявил, что рано называть команду Мурада Мусаева явным фаворитом. Лепехин отметил, что у краснодарского клуба достаточно сложный календарь.

«Краснодар» еще не чемпион, так говорить нельзя. Им еще играть с «Динамо» в последнем туре, на выезде с ЦСКА, да и матч с «Рубином» будет не самый легкий. Да, они могут проиграть в теории одну игру… В плане психологии им проще в этом плане, чем «Зениту». Но в прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от титула, но они в итоге первыми не стали», — сказал Лепехин «РБ Спорт».

«Краснодар» в своей истории еще ни разу не становился чемпионом России. Действующим победителем РПЛ является «Зенит».

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#золото
#рпл
#краснодар
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Глеб оценил соперника «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов
Глеб: «Барселоне» надо с нужным настроением подойти к матчу с «Интером»
30 апреля 2025, 16:58

Фото: istockphoto/LeoTroyanski

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил шансы команды пройти «Интер» в Лиге чемпионов. Команды оспаривают выход в финал турнира.

Сегодня в первом матче команды сойдутся на поле каталонского клуба. Через неделю клубы проведут ответную игру в Милане.

Глеб отметил, что команде Ханс-Дитера Флика нужно будет соответственно настроиться на соперника.

«В полуфинал Лиги чемпионов вышли достойные команды. На каждого из них надо верно настроиться. «Барселоне» надо с нужным настроением подойти к матчу с «Интером». Это непростой соперник», — сказал Глеб Metaratings.ru.
В другом полуфинале путевку в финал оспаривают «ПСЖ» и «Арсенал». «Барселона» последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015.

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Губерниев не верит в способность Лички выиграть золото РПЛ
Дмитрий Губерниев: Личка не обладает качествами для борьбы за чемпионство
30 апреля 2025, 16:11

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)

Дмитрий Губерниев оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо». СМИ сообщают, что специалист по окончании сезона может быть уволен.
Спортивный комментатор подверг сомнению способность Лички решать серьезные задачи. По мнению Губерниева, специалисту чего-то не хватает, чтобы команда под его руководством реально претендовала на чемпионство.

«Динамо» очень нестабильно. Личка в прошлом году всё профукал. Вроде ход мысли виден, но он не обладает качествами тренера, который способен бороться за чемпионство. Игру вроде ставит и футболистов хороших выбирает, но каждый раз чего-то не хватает, чтобы вместо точки поставить восклицательный знак. Мне кажется, он психологически не дорос, чтобы быть тренером-победителем, хотя тренер хороший», — сказал Губерниев Metaratings.ru.
«Динамо» последний раз выигрывало чемпионское звание в 1976 году. Московский клуб находится на пятом месте в текущей турнирной таблице РПЛ.

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Александр Мостовой ожидает чемпионство «Краснодара»
Александр Мостовой: первый раз в истории «Краснодар» может стать чемпионом
30 апреля 2025, 15:48

Фото: istockphoto/FotografieLink

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ. Бывший футболист сборной России ожидает, что золото сезона достанется «Краснодару».

Мостовой отметил роль легионеров в команде Мурада Мусаева. Лидеры команды показывают стабильную игру.

«Скорее всего, мы увидим нового чемпиона. Иностранцы в «Краснодаре» играют решающую роль и не собираются сбавлять. Мы приближаемся к тому, что первый раз в истории «Краснодар» может стать чемпионом», — сказал Мостовой Metaratings.ru.
Действующим чемпионом России является «Зенит». Питерцы находятся на втором месте в таблице, отставая на четыре очка от «Краснодара». Команда Сергея Семака последние шесть сезонов неизменно становилась победителем РПЛ.

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Егор Титов: Гарсия наконец-то забил, повторяется история Угальде
30 апреля 2025, 14:59

Ливай Гарсия (Фото: Telegram/ @fcsmtg)

Егор Титов отреагировал на первый гол Ливая Гарсии в России. Новичок «Спартака» забил накануне в матче Кубка России против «Динамо».
«Красно-белые» победили во встрече со счетом 2:1.

Бывший полузащитник «Спартака» отметил, что Гарсии требовалось время на адаптацию. По мнению ветерана, у форварда великолепные данные.

«Гарсия наконец-то забил: повторяется история Угальде. Он долго не мог забить, потом пошло, сейчас матчей восемь не забивает, но всё равно остаётся лидером бомбардирской гонки РПЛ... Пожелаю Гарсии сбросить все оковы, чтобы он начал забивать. Данные у него великолепные, но что-то было не так. Это вопрос адаптации», — заявил Титов Metaratings.ru.
Гарсия подписал контракт со «Спартаком» в рамках зимнего трансферного окна. По неофициальным данным, московский клуб заплатил за футболиста 18,7 млн евро.

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#клуб
#рпл
#спартак
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