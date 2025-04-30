Махачкалинское «Динамо» сообщило о скором выкупе игрока «Зенита»

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Илья Кирш продолжит выступать за махачкалинское «Динамо». Генеральный директор клуба Шамиль Газизов подтвердил о решении выкупить игрока.
20-летний защитник по контракту принадлежит «Зениту». Стороны смогли договориться по условиям трансфера.
В текущем сезоне Илья Кирш провел 7 матчей в составе махачкалинского «Динамо». Команда находится на 11-й строчке в текущей турнирной таблице РПЛ.
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«С «Зенитом» договорились, с Ильей договорились. Если будет все нормально, не появится никаких новых вводных, подпишем полноценный контракт. Он нам интересен», — заявил Газизов «РБ Спорт».В махачкалинском клубе не стали уточнять условия ожидаемой сделки. Рыночная стоимость Кирши оценивается в 300 тысяч евро.
В текущем сезоне Илья Кирш провел 7 матчей в составе махачкалинского «Динамо». Команда находится на 11-й строчке в текущей турнирной таблице РПЛ.
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