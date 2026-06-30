Жирков: на ЧМ-2026 сборная России точно боролась бы за выход из группы
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался об уровне российской национальной команды, а также оценил возможные перспективы команды на ЧМ-2026. Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, сборная России показывает неплохие результаты в последнее время. На чемпионате мира 2026 года участвовали несколько команд среднего уровня, подчеркнул спортсмен. Жирков отметил, что сборная России на ЧМ-2026 точно боролась бы за выход из группы и не стала бы аутсайдером.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля на аренах Мексики, США и Канады. Это первый чемпионат, в котором на групповой стадии участвует 48 команд. Финальная игра состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.
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