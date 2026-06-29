Лещук высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал возможный переход нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Его слова приводит Metaratings.ru.
Ранее сам футболист подтвердил, что получил предложение от петербургского клуба, и заявил, что решение зависит от руководства «Динамо».
«Про Тюкавина и «Зенит» давно ходили слухи. Они и ранее хотели его в команду. Костя – хороший футболист. Понятно, что им интересуются другие клубы. Посмотрим, какие приоритеты и цели у руководства «Динамо». Терять такого игрока, конечно, не хочется», – подчеркнул Лещук в беседе с изданием.По итогам сезона-2025/26 «Динамо» заняло седьмое место в РПЛ с 45 очками. Новым главным тренером команды стал Сандро Шварц, сменивший Ролана Гусева.
Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2030 года. В прошлом сезоне 24-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, оценивает его рыночная стоимость достигает 17 миллионов евро.