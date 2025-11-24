Лев Лещенко: Симонян был огромной личностью, ориентиром для игроков и молодежи
Народный артист России Лев Лещенко высказался о смерти легенды отечественного футбола Никиты Симоняна, который скончался 23 ноября на 100-м году жизни.
Певец в беседе с «РБ Спорт» отметил, что Симонян был не просто великим спортсменом, но и человеком широкой культуры.
«Симонян был не только футболистом, который прошел потрясающий жизненный путь. Никита Павлович был еще гуманитарием, сделал многое для развития футбола. Симонян — легенда футбола и долгие годы являлся ориентиром для наших игроков, молодежи», — сказал Лещенко.
Лещенко рассказал, что всего месяц назад поздравлял Симоняна на стадионе «Динамо», где исполнял песню «Я люблю тебя, жизнь». По его словам, Никита Павлович мечтал дожить до 100 лет:
«Мы в печали и грусти, потому что Никита Павлович был огромной личностью не только в спорте, но и в нашей жизни», — сказал артист.
Певец отметил, что сегодня многие, кто связан со спортом, переживают его уход, и пожелал Симоняну «найти свое место там» и «пусть земля ему будет пухом».
Никита Симонян — один из главных символов советского футбола: четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР и олимпийский чемпион как игрок, а также трехкратный чемпион СССР и четырехкратный обладатель Кубка СССР как тренер. Он остается лучшим бомбардиром в истории «Спартака».