Лев Лещенко: Симонян был огромной личностью, ориентиром для игроков и молодежи

24 ноября 2025, 12:50

Никита Симонян (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Народный артист России Лев Лещенко высказался о смерти легенды отечественного футбола Никиты Симоняна, который скончался 23 ноября на 100-м году жизни.





Певец в беседе с «РБ Спорт» отметил, что Симонян был не просто великим спортсменом, но и человеком широкой культуры.





«Симонян был не только футболистом, который прошел потрясающий жизненный путь. Никита Павлович был еще гуманитарием, сделал многое для развития футбола. Симонян — легенда футбола и долгие годы являлся ориентиром для наших игроков, молодежи», — сказал Лещенко.

«Мы в печали и грусти, потому что Никита Павлович был огромной личностью не только в спорте, но и в нашей жизни», — сказал артист.