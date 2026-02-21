Лезвие конька рассекло лицо польской шорт-трекистке на ОИ-2026
Во время соревнований по шорт‑треку на Олимпийских играх в Милане польская спортсменка Камила Сельер серьезно пострадала. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Травма случилась в ходе забега на дистанцию 1500 метров, который проходил в рамках четвертьфинального этапа состязаний. Сельер неожиданно столкнулась с американской соперницей Кристен Сантос‑Грисвольд, лезвие конька которой задело лицо представительнице Польши. От сильного удара польская спортсменка моментально потеряла сознание и без сил упала прямо на ледовое покрытие.
Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали первую помощь. После этого Сельер в срочном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение для детального обследования. Врачи диагностировали сразу несколько серьезных травм: обширный кровоподтек в области лица, глубокий разрез кожных покровов и перелом костей глазницы.
Судейская коллегия, внимательно изучив обстоятельства столкновения, приняла решение отстранить Кристен Сантос‑Грисвольд от дальнейшего участия в соревнованиях. Вердикт вынесли на основании зафиксированного нарушения правил, которое и привело к тяжелой травме соперницы.
