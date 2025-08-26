«Лидер на поле и в раздевалке»: Гендиректор «Акрона» высказался об Артёме Дзюбе

26 августа 2025, 14:35

Гендиректор «Акрона» назвал Дзюбу лидером и наставником команды

Генеральный директор футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев высоко оценил роль нападающего Артёма Дзюбы в команде. Соответствующее заявление он сделал после матча шестого тура Российской Премьер-лиги, в котором «Акрон» уступил ЦСКА со счётом 1:3.





В беседе с «Metaratings.ru» Клюшев заявил, что Дзюба выполняет в коллективе функции лидера и наставника.

«Дзюба сейчас незаменим для нашей команды. Артём — лидер на поле и в раздевалке. Это объективно. Он получает игровых минут больше всех», — высказался Константин.

