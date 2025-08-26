«Лидер на поле и в раздевалке»: Гендиректор «Акрона» высказался об Артёме Дзюбе
Генеральный директор футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев высоко оценил роль нападающего Артёма Дзюбы в команде. Соответствующее заявление он сделал после матча шестого тура Российской Премьер-лиги, в котором «Акрон» уступил ЦСКА со счётом 1:3.
В беседе с «Metaratings.ru» Клюшев заявил, что Дзюба выполняет в коллективе функции лидера и наставника.
«Дзюба сейчас незаменим для нашей команды. Артём — лидер на поле и в раздевалке. Это объективно. Он получает игровых минут больше всех», — высказался Константин.Гендиректор отметил, что форвард, получая значительное игровое время, оказывает положительное влияние как на поле, так и за его пределами, поддерживая молодых футболистов и задавая тонус команде.
Артём Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. В текущем сезоне РПЛ 37-летний нападающий в шести матчах забил три гола и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.