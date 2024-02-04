Лидер Западной конференции СКА победил в Уфе «Салават Юлаев»

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В очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке уступил лидеру Западной конференции СКА. Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа стала пятой подряд.
Уфимцы идут на третьем месте в Восточной конференции, имея в своём активе 79 очков после 59 проведённых матчей. СКА начал игру активно, сразу завладев инициативой и по-хозяйски расположившись в зоне соперника, хотя игра-то как раз была гостевой. На 6-й минуте Валентин Зыков использовал численное преимущество, полученное его командой после удаления у соперника. На 17-й минуте Василий Глотов ещё раз реализовал большинство.
Во втором периоде хоккеисты из города на Неве забросили ещё две шайбы, на 32-й и 34-й минутах, на этот раз в равных составах. После четвёртой пропущенной шайбы голкипер уфимцев Александр Самонов уступил своё место Илье Ежову. Интересно, что оба вратаря в разное время выступали за СКА.
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Замена вратаря сработала. Во втором периоде зрители заброшенных шайб больше не увидели, а вот в третьем «Салават Юлаев» наконец проснулся и едва не совершил камбэк со счёта 0:4. Сначала, как и питерцы, хоккеисты из Уфы дважды реализовали большинство. Оба раза, на 41-й и 46-й минутах, отличился Александр Шаров. На 52-й минуте отличился ещё один бывший игрок СКА Динар Хафизуллин.
Играть оставалось ещё больше восьми минут и клуб из столицы Башкортостана отчаянно пытался уйти от поражения. На последней минуте уфимцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, устроили мощный финальный штурм, но армейцы с Невы удержали победу, хотя и изрядно потрепали нервы своим болельщикам. СКА сохранил лидерство в Западной конференции, одержав пятую победу подряд.
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Во втором периоде хоккеисты из города на Неве забросили ещё две шайбы, на 32-й и 34-й минутах, на этот раз в равных составах. После четвёртой пропущенной шайбы голкипер уфимцев Александр Самонов уступил своё место Илье Ежову. Интересно, что оба вратаря в разное время выступали за СКА.
Замена вратаря сработала. Во втором периоде зрители заброшенных шайб больше не увидели, а вот в третьем «Салават Юлаев» наконец проснулся и едва не совершил камбэк со счёта 0:4. Сначала, как и питерцы, хоккеисты из Уфы дважды реализовали большинство. Оба раза, на 41-й и 46-й минутах, отличился Александр Шаров. На 52-й минуте отличился ещё один бывший игрок СКА Динар Хафизуллин.
Играть оставалось ещё больше восьми минут и клуб из столицы Башкортостана отчаянно пытался уйти от поражения. На последней минуте уфимцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, устроили мощный финальный штурм, но армейцы с Невы удержали победу, хотя и изрядно потрепали нервы своим болельщикам. СКА сохранил лидерство в Западной конференции, одержав пятую победу подряд.
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Александр Бойцов