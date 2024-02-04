Российский вратарь Шестеркин победил в Матче звезд НХЛ

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В составе победителей отличились Клейтон Келлер (3-я минута), Митчелл Марнер (8), Остон Мэттьюс (9, 15), Филип Форсберг (12), Алекс Дебринкэт (19) и Мэтью Барзал (19).
Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 7 из 10 бросков. У проигравших шайбы забросили Бун Дженнер (6), Давид Пастрняк (9), Леон Драйзайтль (9) и Томаш Гертл (19), вратарь Сергей Бобровский отразил 10 из 13 бросков.
Встречи проходили в формате «3 на 3» и состояли из двух периодов по 10 минут. Шестеркин и Бобровский были заменены после первого периода. Остон Мэттьюс был признан самым ценным игроком Матча Звезд.
Ранее в полуфинале команда Макдэвида обыграла команду Натана Маккиннона со счетом 4:3 после серии буллитов. В другом полуфинале команда Мэттьюса победила команду Куинна Хьюза со счетом 6:5 после серии буллитов. В ночь на субботу Макдэвид стал победителем конкурсов на мастер-шоу. Мероприятия проходили на «Скоушабэнк-Арене», домашней арене клуба НХЛ «Торонто».
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Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 7 из 10 бросков. У проигравших шайбы забросили Бун Дженнер (6), Давид Пастрняк (9), Леон Драйзайтль (9) и Томаш Гертл (19), вратарь Сергей Бобровский отразил 10 из 13 бросков.
Ранее в полуфинале команда Макдэвида обыграла команду Натана Маккиннона со счетом 4:3 после серии буллитов. В другом полуфинале команда Мэттьюса победила команду Куинна Хьюза со счетом 6:5 после серии буллитов. В ночь на субботу Макдэвид стал победителем конкурсов на мастер-шоу. Мероприятия проходили на «Скоушабэнк-Арене», домашней арене клуба НХЛ «Торонто».
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Артем Кузьмин