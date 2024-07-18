Президент Аргентины уволил замминистра спорта, который попросил Месси извиниться

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Президент Аргентины Хавьер Милей снял с должности замглавы департамента спорта Хулио Гарро, который потребовал от Лионеля Месси извиниться за расистские оскорбления футболистов сборной страны в адрес футболистов сборной Франции.
«Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта», — сказано в сообщении пресс-службы главы страны в соцсети X.Футболисты сборной Аргентины исполнили оскорбительную песню после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Во время празднования завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал вести трансляцию в соцсети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».
Ранее сообщалось, что легендарного футболиста Канчельскиса избили в Москве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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