Месси обошел Джордана и стал самым популярным спортсменом в США

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Футболист сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси стал самым популярным спортсменом в США, передает исследовательская компания SSRS.
Как отмечает в исследовательском материале, до этого ни один футболист не занимал первое место в этом опросе. По мнению исследователей, Месси достиг успеха благодаря победе на чемпионате мира 2022 года в составе Аргентины и трансферу в США.
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Александр Климов