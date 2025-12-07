Достижения.рф

Лионель Месси выиграл 48-й трофей в карьере

Лионель Месси (Фото: Instagram* @leomessi)

Аргентинский форвард Лионель Месси стал чемпионом Главной футбольной лиги (MLS) в составе «Интер Майами», завоевав 48-й титул за профессиональную карьеру. Об этом пишет ТАСС.



В финале его команда сыграла с «Ванкувером» и победила со счетом 3:1. На счету аргентинца две голевые передами.

Для Месси в составе американской команды это стал четвертый трофей. Ранее он выигрывал с «Интером» кубок Североамериканской лиги, регулярный чемпионат и побеждал в Восточной конференции в плей-офф.

Самым удачным временем в карьере Месси стало выступление за испанскую «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал национальный чемпионат и четыре раза Лигу чемпионов. Кроме того, с Месси в составе сборная Аргентины одержала победу на последнем мировом первенстве по футболу.

