Лионель Месси выиграл 48-й трофей в карьере
Аргентинский форвард Лионель Месси стал чемпионом Главной футбольной лиги (MLS) в составе «Интер Майами», завоевав 48-й титул за профессиональную карьеру. Об этом пишет ТАСС.
В финале его команда сыграла с «Ванкувером» и победила со счетом 3:1. На счету аргентинца две голевые передами.
Для Месси в составе американской команды это стал четвертый трофей. Ранее он выигрывал с «Интером» кубок Североамериканской лиги, регулярный чемпионат и побеждал в Восточной конференции в плей-офф.
Самым удачным временем в карьере Месси стало выступление за испанскую «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал национальный чемпионат и четыре раза Лигу чемпионов. Кроме того, с Месси в составе сборная Аргентины одержала победу на последнем мировом первенстве по футболу.
