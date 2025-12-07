Лионель Месси выиграл 48-й трофей в карьере

07 декабря 2025, 01:51

Футболист Месси выиграл 48-й трофей в карьере

Лионель Месси (Фото: Instagram* @leomessi)

Аргентинский форвард Лионель Месси стал чемпионом Главной футбольной лиги (MLS) в составе «Интер Майами», завоевав 48-й титул за профессиональную карьеру. Об этом пишет ТАСС.