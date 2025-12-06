Овечкин едва не продрался с американцем во время матча НХЛ

06 декабря 2025, 10:35

Александр Овечкин вступил в потасовку с американцем Ватрано во время матча НХЛ

Фото: iStock/vchal

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин едва не подрался с американским форвардом «Анахайм Дакс» Фрэнком Ватрано во время матча НХЛ. Об этом сообщает РИА Новости.