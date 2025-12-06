Овечкин едва не продрался с американцем во время матча НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин едва не подрался с американским форвардом «Анахайм Дакс» Фрэнком Ватрано во время матча НХЛ. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, при счете 3:3 в начале третьего периода Ватрано толкнул защитника «Кэпиталс» Джейкоба Чикрана, и тот врезался в борт. Тогда за него заступились Овечкин вместе с сокомандником Диланом Строумом. Вскоре это привело к массовой потасовке на льду.
Арбитры быстро разняли хоккеистов. Ватрано получил малый штраф за блокировку, но «Кэпиталс» не смог реализовать большинство после этой стычки. В итоге матч завершился в овертайме победой «Анахайма».
