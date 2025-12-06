Достижения.рф

Овечкин едва не продрался с американцем во время матча НХЛ

Александр Овечкин вступил в потасовку с американцем Ватрано во время матча НХЛ
Фото: iStock/vchal

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин едва не подрался с американским форвардом «Анахайм Дакс» Фрэнком Ватрано во время матча НХЛ. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным агентства, при счете 3:3 в начале третьего периода Ватрано﻿ толкнул защитника «Кэпиталс» Джейкоба Чикрана, и тот врезался в борт. Тогда за него заступились Овечкин﻿ вместе с сокомандником Диланом Строумом. Вскоре это привело к массовой потасовке на льду.

Арбитры быстро разняли хоккеистов. Ватрано получил малый штраф за блокировку, но «Кэпиталс» не смог реализовать большинство после этой стычки. В итоге матч завершился в овертайме победой «Анахайма».

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0