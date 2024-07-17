Литвинов усомнился в непобедимости «Зенита»

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что, хотя «Зенит» и показал хорошую иру, непобедимой команда не является.
Вместе с тем он поздравил «Зенит» с победой в прошедшем сезоне.
Ранее Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник выразил уверенность в том, что экс-форвард «Локомотив» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет. При этом он отметил, что возраст футболиста (35 лет) не является критическим в современном спорте.
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«То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет. Хороший футбол они показали, готовность. Могу поздравить их с победой», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Литвинов.
Ранее Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник выразил уверенность в том, что экс-форвард «Локомотив» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет. При этом он отметил, что возраст футболиста (35 лет) не является критическим в современном спорте.
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Мелисса Тимофеева