Скончался бывший хоккеист «Спартака» Артем Федоров
Бывший форвард клубов КХЛ Артем Федоров умер на 33-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале хоккейного клуба «Сочи». Причины смерти не уточняются.
В заявлении подчеркнули, что хоккеист запомнился болельщикам яркой игрой и профессиональным отношением к делу, а также был добрым и отзывчивым человеком. Команда выразила соболезнования его родным и близким.
«Сочи» стал последним клубом Федорова в КХЛ. В сезоне-2022/23 он провел 16 матчей и набрал десять очков (одна шайба и девять передач). Ранее нападающий выступал за московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Спартак» и СКА. Всего за карьеру в лиге он сыграл 376 матчей и набрал 169 очков (66 голов и 103 передачи).
