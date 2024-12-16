Лыжница из Московской области завоевала золото на Всероссийском турнире

Нападающий казанского ФК «Рубин» Марвин Чуни назвал вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию одним из лучших игроков мира. По его словам, для того, чтобы повторить путь грузина, ему нужно сначала показать себя в «Рубине».