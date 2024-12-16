Лыжница из Московской области завоевала золото на Всероссийском турнире

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Спортсменка из Московской области Екатерина Шибекина получила золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Девушка показала лучшее время в гонке на 10 километров среди юниорок.
Представительница Республики Коми Олеся Ляшенко заняла второе место с отставанием в 5,6 секунды.
Бронзовая медаль досталась москвичке Александре Кононовой.
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Представительница Республики Коми Олеся Ляшенко заняла второе место с отставанием в 5,6 секунды.
Бронзовая медаль досталась москвичке Александре Кононовой.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
«Перед стартом я даже не рассчитывала на победу, настраивалась на попадание в тройку. Очень довольна работой лыж, спасибо нашим сервисменам, также очень благодарна за поддержку на каждой точке дистанции. Надеюсь, в следующих гонках удастся показать такой же результат», — рассказала Шибекина.Всероссийские соревнования по лыжным гонкам проходят с 11 по 17 декабря. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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