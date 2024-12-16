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Лыжница из Московской области завоевала золото на Всероссийском турнире

Фото: istockphoto /

Фото: istockphoto /

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Спортсменка из Московской области Екатерина Шибекина получила золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Девушка показала лучшее время в гонке на 10 километров среди юниорок.

Представительница Республики Коми Олеся Ляшенко заняла второе место с отставанием в 5,6 секунды.



Бронзовая медаль досталась москвичке Александре Кононовой.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
«Перед стартом я даже не рассчитывала на победу, настраивалась на попадание в тройку. Очень довольна работой лыж, спасибо нашим сервисменам, также очень благодарна за поддержку на каждой точке дистанции. Надеюсь, в следующих гонках удастся показать такой же результат», — рассказала Шибекина.
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам проходят с 11 по 17 декабря. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Биатлонистка Резцова из Подмосковья завоевала медаль в спринте на Кубке России
16 декабря 2024, 09:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Московской области Кристина Резцова в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Кристина Резцова стала третьей в спринте на 7,5 км, её отставание от результата победительницы — представительницы Тюменской области Виктории Сливко — составило 10,6 секунды. Серебряную медаль выиграла Наталия Шевченко из Свердловской области с отставанием от первого места на 4 секунды», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что третий этап Кубка России по биатлону проходит в Ижевске с 14 по 16 декабря.

Ранее Кристина Резцова завоевала серебряную награду на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

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Четырехкратная чемпионка ОИ Сметанина находится в реанимации после инсульта
14 декабря 2024, 18:33

Раиса Сметанина (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации после перенесенного инсульта. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.
Он пояснил, что в данный момент медики ничего не говорят и не дают каких-либо прогнозов.

Напомним, Раиса Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Также она является многократной чемпионкой СССР.

Ранее сообщалось, что состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось. У него развилась пневмония. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#врачи
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Ветеран ЦСКА Пономарев назвал катастрофой шестое место клуба в РПЛ
14 декабря 2024, 12:45

Фото: iStock/FotografieLink

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал катастрофой нынешнее положение его бывшего клуба, который занимает шестое место в таблице РПЛ. По его словам, у ЦСКА хороший состав, оборона и вратарь, но нет нападения.
«Работы непочатый край, все хорошие моменты возникают с флангов, через середину не пробьёшься. В середине только какой-нибудь отскок или рука. Или угловые. Я не знаю, почему никто не обращает внимания на крайних нападающих. Ни одного нет в России! Не понимаю, почему «армейцы» всё время берут каких-то Гуарирап, Койт», — посетовал Пономарев в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, ЦСКА ушел на зимнюю паузу в этом сезоне Российской Премьер-Лиги с 31 очком, занимая шестое место в турнирной таблице.

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#игра
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Кварацехелию назвали одним из лучших игроков мира
Нападающий Чуни: Кварацехелия является одним из лучших игроков мира
14 декабря 2024, 12:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий казанского ФК «Рубин» Марвин Чуни назвал вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию одним из лучших игроков мира. По его словам, для того, чтобы повторить путь грузина, ему нужно сначала показать себя в «Рубине».
«Сейчас он один из лучших игроков мира. [Чтобы повторить его путь] мне надо показать себя в «Рубине», — поделился футболист в беседе с «РБ Спорт».
Ранее Чуни поделился своими впечатлениями от России, отметив, что это безопасная страна с гостеприимными людьми, в которой ему комфортно.

Контракт «Рубина» с Чуни подписан до 30 июня 2028 года. За этот сезон 23-летний футболист отыграл девять матчей, но без результативных действий. Его рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.

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В ЦСКА обещают найти решение для снятия трансферного бана

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#евро
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#контракт
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В ЦСКА обещают найти решение для снятия трансферного бана
14 декабря 2024, 12:14

Фото: iStock/Andreyuu

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо пообещал найти решение для снятия трансферного бана с клуба. По его словам, решить проблему можно, найдя альтернативный способ платежа за Чидеру Эджуке.
«Клуб работает над этим. Мы никогда не отказывались платить, и так как ЦСКА не может перевести деньги напрямую из-за санкций, необходимо согласовать альтернативный способ платежа, который бы устроил голландскую сторону. Это небыстрый и сложный процесс, но решение однозначно будет найдено», — пояснил Брейдо в беседе с Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан по делу нигерийца Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена». Московский клуб обязали выплатить 3 млн евро, но перевод оказался затруднителен из-за санкций. Несмотря на различные предложения ЦСКА о выходе из сложившейся ситуации, ФИФА решила наложить на него трансферный запрет.

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Царукяна назвали сильнейшим противником Махачева
Резников: Царукян сильнее всех предыдущих соперников Махачева
14 декабря 2024, 12:01

Фото: iStock/maria zheleznova

Боец легкого веса АСА Артем Резников назвал Армана Царукяна сильнейшим противником Ислама Махачева. По его мнению, армянский боец является самым сложным соперником из ростера на данный момент.
«Ислам, конечно, фаворит, но Армана списывать нельзя. Бой будет сложным для обоих. У обоих хороший удар и грэпплинг. Здесь будет игра в шахматы. Царукян сильнее всех предыдущих соперников Махачева. Он и Дастина Порье разберет, и Чарльза Оливейру уже победил. Самый сложный соперник из ростера на данный момент», — поделился боец в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Резников также добавил, что самым интересным боем для него будет встреча Махачева и Рахмонова. Фаворитом в этом поединке он назвал Рахмонова, так как будет болеть за него.

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Чемпион ОИ Легков поддержал выступление россиян в нейтральном статусе
14 декабря 2024, 11:28

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе на мировой арене, следует поддерживать. Об этом заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. По его словам, весь мир и так знает, какую страну будут представлять эти спортсмены.
«Те спортсмены, которые едут на соревнования в нейтральном статусе, любя нашу страну и делая все для ее блага, ничем не отличаются от тех, кто выступает под флагом. Тем более, все и так знают, какую страну атлеты представляют. Наши спортсмены должны выступать под российским флагом», — указал он в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время депутат Госдумы Светлана Журова пожелала новому главе Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву вернуть Россию на международные турниры вопреки всем сложностям в виде санкций и запретов. В разговоре с «РБ Спорт» она отметила, что это будет непростой задачей.
«Но обязательно с флагом и гимном, что зависит от успехов нашей страны и нашего президента», — заявила Журова.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев на посту главы Олимпийского комитета России — это единственно правильное решение, которое он всячески приветствует.

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Комментатор Губерниев: избрание Дегтярева главой ОКР — правильное решение
14 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об избрании министра спорта РФ Михаила Дегтярева главой Олимпийского комитета России. По его словам, такое назначение — единственно правильное решение, которое он всячески приветствует.
«Нам нужно возвращаться, и Дегтярев настроен максимально, понимая, что нейтральный статус — необходимая, но временная история. <…> Мы будем возвращать флаг и гимн. В конечном счете приятно, что человек на своем месте. Он справится и на посту министра, и на посту главы олимпийского комитета, а мы будем ему всячески помогать», — поделился Губерниев в беседе с «РБ Спорт».
В то же время в мировом спорте начали появляться тенденции, намекающие на скорое возвращение россиян на международную арену. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. По его словам, на турнирах стали все чаще без опаски называть нейтральных спортсменов россиянами.
«Значит, нам нужно стоять на своем, ничего не бояться и идти вперед — рано или поздно всем придется говорить о том, что это именно российские спортсмены. Говорить о том, что они — самые сильные», — подчеркнул чемпион.
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#история
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#награды
#спортсмены
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Подмосковные конькобежцы взяли 13 медалей турнира памяти Бориса Шавырина
13 декабря 2024, 22:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Конькобежцы из Подмосковья завоевали 13 наград Всероссийских соревнований памяти Бориса Шавырина. На их счету – четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Даниил Алдошкин показал лучшее время в мужском забеге на 1500 м. На самой длинной дистанции в 10 000 м победу одержал Илья Иванов. Подмосковным спортсменам также удалось занять два первых места в масс-старте. Первым финишировал Даниил Чмутов, за ним – Михаил Казелин», – уточнили в министерстве.
У женщин на второй позиции в масс-старте разместилась Виктория Морозова. На третью ступень пьедестала поднялась Елена Чеботёрева. Елена Еранина показала лучший результат в забеге на 1000 м.

Ранее конькобежцы из Подмосковья завоевали на турнире два серебра и три бронзы.

Соревнования проходили с 10 по 13 декабря в Коломне. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#нацпроекты
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