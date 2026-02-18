Тарасова прокомментировала отсутствие четверных прыжков в заявке на программу у фигуристки Петросян

18 февраля 2026, 14:38

Тарасова: если четверной пойдёт, то Петросян прыгнет его

Аделия Петросян (Фото: РИА Новости)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отсутствии четверных прыжков в заявке на произвольную программу у российской фигуристки Аделии Петросян. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Петросян получила 72,89 балла за короткую программу и заняла пятую позицию.





«Как мне кажется, если четверной пойдёт, она прыгнет его. А если нет, то будет кататься без четверных. Хочу, чтобы Аделия прокаталась так, чтобы она была довольна. А мы будем довольны, если всё будет хорошо», — отметила Татьяна Анатольевна.