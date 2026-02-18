Тарасова прокомментировала отсутствие четверных прыжков в заявке на программу у фигуристки Петросян
Тарасова: если четверной пойдёт, то Петросян прыгнет его
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отсутствии четверных прыжков в заявке на произвольную программу у российской фигуристки Аделии Петросян. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Петросян получила 72,89 балла за короткую программу и заняла пятую позицию.
«Как мне кажется, если четверной пойдёт, она прыгнет его. А если нет, то будет кататься без четверных. Хочу, чтобы Аделия прокаталась так, чтобы она была довольна. А мы будем довольны, если всё будет хорошо», — отметила Татьяна Анатольевна.
По словам Тарасовой, Петросян первый раз в жизни на Олимпиаде и находится на своём месте. Тренер высоко оценила выступление Аделии, назвав его отличным для дебюта.
В короткой программе первое место заняла японская фигуристка Ами Накаи с результатом 78,71 балла. Серебро досталось её соотечественнице Каори Сакамото, набравшей 77,23 балла. Третье место заняла американка Алиса Лю с результатом 76,59. Завтра, 19 февраля, спортсменки выступят с произвольной программой.