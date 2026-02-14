Петр Гуменник занял шестое место в фигурном катании на Олимпийских играх
Российский фигурист Петр Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании на Олимпиаде, передает ТАСС.
Гуменник показал выдающиеся результаты на соревнованиях, набрав 184,49 балла за произвольную программу и в сумме 271,21 балла. Победу одержал Михаил Шайдоров из Казахстана, который в общей сложности заработал 291,58 балла. Второе место занял Юма Кагиями из Японии (280,06), а третье — Сюн Сато из той же страны (274,90).
23-летний Петр Гуменник является чемпионом России и дважды побеждал на финалах Гран-при России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали на национальных первенствах.
Во время своего выступления Гуменник продемонстрировал сложные элементы: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, четверной сальхов с двумя двойными акселями в секвенции, тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера.
