Панжинский: при должной подготовке Большунов мог бы претендовать на золото на Олимпиаде

24 сентября 2025, 17:08

Панжинский уверен, что Большунов мог бы побороться за золото на Олимпиаде

Александр Панжинский (Фото: Instagram* / @alexander.panzhinskiy)

Серебряный призёр Олимпиады Александр Панжинский в беседе с Metaratings.ru выразил уверенность, что лыжник Александр Большунов смог бы побороться за золото на Олимпийских играх 2026 года, даже если бы начал подготовку всего за три месяца до старта.







«Если бы Саше сказали за три месяца, что он едет на Олимпиаду, то он боролся бы за самые высокие места», — подчеркнул Панжинский.

«Если допустят на Игры, то Саша будет показывать самые высокие результаты. Тут опять же вопрос – допустят ли его лично. Если нет, то это ударит по его и так пошатывающейся мотивации», — добавил он.