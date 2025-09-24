Панжинский: при должной подготовке Большунов мог бы претендовать на золото на Олимпиаде
Панжинский уверен, что Большунов мог бы побороться за золото на Олимпиаде
Серебряный призёр Олимпиады Александр Панжинский в беседе с Metaratings.ru выразил уверенность, что лыжник Александр Большунов смог бы побороться за золото на Олимпийских играх 2026 года, даже если бы начал подготовку всего за три месяца до старта.
«Если бы Саше сказали за три месяца, что он едет на Олимпиаду, то он боролся бы за самые высокие места», — подчеркнул Панжинский.Он также отметил, что многое зависит от типа снега и дистанции, но добавил, что спортсмены уже проводили сборы в Италии, и сам Большунов катался там зимой, так что обстановку он помнит хорошо.
По его словам, в нужный момент Александр «проснётся и, как богатырь, слезет с печи и всем покажет русскую силу».
Говоря о предстоящем сезоне, Панжинский отметил, что многое зависит от допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Если допустят на Игры, то Саша будет показывать самые высокие результаты. Тут опять же вопрос – допустят ли его лично. Если нет, то это ударит по его и так пошатывающейся мотивации», — добавил он.