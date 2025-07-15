Семин высказался о потенциале Акинфеева
Семин заявил, что Акинфееву нужно продолжать бить рекорды
У голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева нескончаемый потенциал, и ему нужно продолжать бить рекорды. Об этом порталу Metaratings.ru заявил экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Собеседник отметил энтузиазм и мастерство 39-летнего вратаря.
«Там, где он играет, обязательно есть титулы. (…) Ему нужно продолжать, бить остальные рекорды. Такие игроки, как Игорь Акинфеев, нужны и в ЦСКА, и во всем нашем чемпионате», — прокомментировал Семин.В текущем сезоне Акинфеев выступил в 30 матчах всех турниров, 14 из них прошли «на ноль». Футболист пропустил 21 мяч. В новом сезоне РПЛ «армейцы» сыграют с «Оренбургом». Игра состоится 21 июля в 17:30 по Москве.