«Спартак» отклонил предложение «Фламенго» в 15 млн евро по Барко
«Спартак» отклонил предложение бразильского «Фламенго» о трансфере полузащитника Эсекьеля Барко в размере 15 миллионов евро плюс бонусы.
Metaratings.ru сообщает, что в настоящее время переговоры между клубами приостановлены. Ранее СМИ сообщали о заинтересованности «Фламенго» в аргентинском футболисте и нескольких предложениях, последнее из которых составляло 14 миллионов евро.
По данным O Dia, сам Барко выражал желание вернуться в Южную Америку. Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года и за 36 матчей забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.
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