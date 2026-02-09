Синицин: переход Козлова из «Краснодара» в ЦСКА выгоден для обеих сторон
Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын заявил, что возможный переход полузащитника Данилы Козлова в ЦСКА может оказаться выгодным для всех сторон.
По словам Синицына, московский клуб делает ставку на молодых игроков и формирует состав с расчетом на долгосрочную перспективу. Он предположил, что в новой команде футболист сможет получать больше игрового времени и раскрыть потенциал, тогда как «Краснодар», вероятно, не рассчитывал на него в полной мере.
Эксперт в беседе с Metaratings.ru отметил, что российские игроки могут расти в цене на фоне возможных изменений лимита, поэтому клубы стараются заранее укреплять состав перспективными спортсменами. В такой ситуации ЦСКА получает ценный актив, а сам игрок — шанс чаще выходить на поле.
Ранее главный тренер «армейцев» Фабио Челестини сообщил в интервью «Матч ТВ», что трансфер находится на завершающей стадии. В текущем сезоне 21-летний Козлов провел за «Краснодар» 19 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи, а его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллионов евро.
